Así como Luis Ángel Malagón saldría del equipo para el juego de Rayados vs. Club América, Guillermo Almada también tendría que modificar su ataque para el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026. Henry Martín no comenzaría como titular en el Estadio BBVA y Miguel Borja ocuparía su lugar.

Mientras muchos se preguntan por el clima para la hora del juego entre Monterrey y las Águilas, los aficionados azulcremas también están pendientes de las decisiones del entrenador. El delantero mexicano arrastra molestias físicas y el cuerpo técnico evaluaría reemplazarlo por el colombiano para el duelo de Liguilla de la Liga BBVA MX.

Liga BBVA MX Apertura 2026 America vs Pachuca Henry Martin of America during the 14th round match between America vs (and) Pachuca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on October 25, 2026 in Mexico City, Mexico. (MexSport Agency/MexSport Agency)

Henry Martín sería suplente en la ida entre Rayados de Monterrey y Club América

Los reportes previos al encuentro indican que Henry Martín comenzaría en el banquillo debido a un cuadro gripal y molestias físicas después de los entrenamientos. La intención de Almada sería cuidar al atacante y evitar que una posible complicación lo deje fuera de la serie.

En su lugar, Miguel Borja apunta a ser el centrodelantero titular para visitar a Rayados. Además, en la portería estaría Rodolfo Cota en lugar de Luis Ángel Malagón, mientras que Brian Rodríguez volvería tras superar una lesión muscular.

Henry Martin posible baja Cuartos de Final America Teamduring the 17th round match between Tigres UANL vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Universitario Stadium, on November 21, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

Estadísticas de Henry Martín y Miguel Borja en el Apertura 2026

Los dos delanteros llegan con números diferentes en el campeonato. Henry Martín terminó como el máximo goleador mexicano del Apertura 2026, mientras que Borja también aprovechó sus minutos. Estas son las estadísticas:

Henry Martín: 11 goles en 15 partidos, 3 asistencias y 2 tarjetas amarillas.

11 goles en 15 partidos, 3 asistencias y 2 tarjetas amarillas. Miguel Borja: 6 goles en 10 partidos, ninguna asistencia, una tarjeta amarilla y una roja.

Miguel Borja tiene un objetivo con el América y quiere lograrlo en el 110 aniversario del club Miguel Borja tiene un objetivo con el América y quiere lograrlo en el 110 aniversario del club (Club América)

América terminó 3º en la fase regular y enfrentará a Monterrey, que ocupó el 6º puesto. La ida se disputará este miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA y la vuelta será el sábado 28 en el Estadio Banorte, ambos encuentros a las 21:10 horas.

Con Henry Martín como posible alternativa y Borja desde el arranque, Almada buscará conseguir un resultado favorable en territorio regiomontano antes de definir la clasificación en el Estadio Azteca.