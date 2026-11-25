Así como Luis Ángel Malagón saldría del equipo para el juego de Rayados vs. Club América, Guillermo Almada también tendría que modificar su ataque para el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026. Henry Martín no comenzaría como titular en el Estadio BBVA y Miguel Borja ocuparía su lugar.
Mientras muchos se preguntan por el clima para la hora del juego entre Monterrey y las Águilas, los aficionados azulcremas también están pendientes de las decisiones del entrenador. El delantero mexicano arrastra molestias físicas y el cuerpo técnico evaluaría reemplazarlo por el colombiano para el duelo de Liguilla de la Liga BBVA MX.
Henry Martín sería suplente en la ida entre Rayados de Monterrey y Club América
Los reportes previos al encuentro indican que Henry Martín comenzaría en el banquillo debido a un cuadro gripal y molestias físicas después de los entrenamientos. La intención de Almada sería cuidar al atacante y evitar que una posible complicación lo deje fuera de la serie.
En su lugar, Miguel Borja apunta a ser el centrodelantero titular para visitar a Rayados. Además, en la portería estaría Rodolfo Cota en lugar de Luis Ángel Malagón, mientras que Brian Rodríguez volvería tras superar una lesión muscular.
Estadísticas de Henry Martín y Miguel Borja en el Apertura 2026
Los dos delanteros llegan con números diferentes en el campeonato. Henry Martín terminó como el máximo goleador mexicano del Apertura 2026, mientras que Borja también aprovechó sus minutos. Estas son las estadísticas:
- Henry Martín: 11 goles en 15 partidos, 3 asistencias y 2 tarjetas amarillas.
- Miguel Borja: 6 goles en 10 partidos, ninguna asistencia, una tarjeta amarilla y una roja.
América terminó 3º en la fase regular y enfrentará a Monterrey, que ocupó el 6º puesto. La ida se disputará este miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA y la vuelta será el sábado 28 en el Estadio Banorte, ambos encuentros a las 21:10 horas.
Con Henry Martín como posible alternativa y Borja desde el arranque, Almada buscará conseguir un resultado favorable en territorio regiomontano antes de definir la clasificación en el Estadio Azteca.