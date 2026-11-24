Así como Matías Almeyda ha dejado grandes frases como entrenador de Rayados, ahora el CF Monterrey recibirá al Club América en uno de los cruces más atractivos de los Cuartos de Final del Apertura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio BBVA y muchos aficionados se preguntan por el pronóstico del clima en Guadalupe, Nuevo León.

Mientras Guillermo Almada tendría cambios en el América, los dos equipos se preparan para disputar el primer capítulo de una serie que definirá a uno de los semifinalistas. El partido será este miércoles 25 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, con una temperatura prevista de 12 °C y sin probabilidad de lluvia.

Club América Las Águilas llegan con una racha negativa a la Liguilla del Apertura 2026 (X: @ClubAmerica)

Los detalles del clima para Nuevo León a la hora de Rayados vs. América

De acuerdo con el pronóstico meteorológico para Guadalupe, durante el encuentro se espera un cielo despejado y un ambiente fresco. Estas son las condiciones de tiempo previstas para las 21:00 horas:

Temperatura: 12 °C. La máxima del día será de 17 °C y la mínima de 9 °C.

12 °C. La máxima del día será de 17 °C y la mínima de 9 °C. Cielo: despejado.

despejado. Probabilidad de lluvia: 0 %.

0 %. Humedad: 66 %.

66 %. Viento: desde el sureste, a unos 10 km/h.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Queretaro vs Monterrey Lucas Ocampos of Monterrey during the 7th round match between Queretaro vs (and) Monterrey as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at La Corregidora Stadium, on November 14, 2026 in Santiago de Queretaro, Mexico. (Adrian Macias/Adrian Macias)

Rayados de Monterrey vs. Club América: todos los detalles del partido de cuartos de final de la Liguilla

Rayados y América se enfrentarán este miércoles 25 de noviembre a las 21:00 horas del Centro de México en el Estadio BBVA, por la ida de los cuartos de final. La vuelta se disputará en el Estadio Banorte. Las Águilas tienen ventaja deportiva.

América terminó 3º en la fase regular, con 8 victorias, 6 empates y 3 derrotas. En tanto, Monterrey quedó 6º con 27 puntos, producto de 8 triunfos, 3 empates y 6 caídas. Si el marcador global termina empatado, América avanzará a semifinales por su mejor posición en la fase regular del Apertura 2026.

Matías Almeyda Almeyda comparte qué le dijo a sus jugadores para clasificar a la Liguilla (Rayados de Monterrey)

El antecedente más reciente entre ambos fue el empate 1-1 en la jornada 11, disputada en octubre. Diego Rossi anotó para Monterrey y Santiago Bueno marcó para América, en un partido que también tuvo la expulsión de Miguel Borja y mucha polémica arbitral.