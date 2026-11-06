HORA EXACTA para ver Atlante vs Santos este viernes 6 de noviembre por la Liga MX; cuánto cuesta estacionarse en el Estadio Banorte

Parece que esta Jornada 16 de la Liga MX, en todos los frentes tiene dramatismo, y en el juego de Atlante vs Santos en el Estadio Azteca y que se juega en punto de las 9:00 PM no es la excepción, pues los guerreros que han firmado un temporadón para resurgir y merterse en Liguilla, están deseosos de colocar otros tres puntos en su cosecha lo que les pemita ver más de cerca la liguilla.

Te podría interesar: Hora del partido San Luis ante Juárez de la Jornada 16 y lo que se juegan en el cierre del torneo

Santos arrastraba malos resultados, pero al son de ‘saber que se puede, querer que se pueda’, los de Torreón están ahora mismo en sitios de lucha por ir a Liguilla.

Atlante que tendrá el apoyo de su gente, mide fuerzas ante un Santos que ocupan el octavo sitio del torneo con 22 puntos, pero la pelea en esa zona es cerrada, también con Xolos y León con la misma cantidad de unidades. Luego aún con chances están cinco equipos que esperan con emoción derrotas de los otros conjuntos para soñar con asaltar uno de esos lugares.

Ahora Santos tiene marca de de siete partidos ganados, un empate y siete derrotas, y su inercia les da para pensar en que podrán ir a Liguilla pero los próximos 90 minutos serán especiales para definir o darle rumbo.

Y es que en el Nexaca ante Xolos, los de Tijuana van con la misma intención de ganar y consolidarse en esa zona, y en San Luis, los locales ganando pueden dar un paso a esa zona enfrentando a Juárez, aunque en su caso necesitan de más resultados.

Te podría interesar: El emotivo mensaje del NK Osijek, equipo de Armando León, luego de su convocatoria con México

Así está la tabla general de la LIGA MX, antes de la jornada 16 del torneo

América: 29 puntos Guadalajara (Chivas): 29 puntos Cruz Azul: 29 puntos Atlas: 27 puntos Toluca: 24 puntos Tijuana: 22 puntos León: 22 puntos Santos Laguna: 22 puntos Monterrey: 21 puntos Pumas: 20 puntos Querétaro: 20 puntos Pachuca: 19 puntos Atlético de San Luis: 19 puntos Puebla: 16 puntos Tigres: 15 puntos Atlante: 14 puntos Necaxa: 10 puntos FC Juárez: 8 puntos