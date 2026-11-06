En territorio potosino, donde las enchiladas potosinas son un manjar al paladar, se enfrentar el San Luis ante Bravos de Juárez, juego en el que se espera an una escuadra local que salga con el cuchillo entre los dientes para soñar con Liguilla en este frenético cierre de torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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El equipo de Atlético de San Luis, en punto de las 7:00 de la tarde de este 6 de noviembre, estará midiendo fuerzas ante un Juárez que es sotanero y que busca hacer digno su cierre de torneo, pero para ello tendrá que dar cuenta de un Atlético de San Luis que saldrá a dar el mejor juego de su torneo.

Muchos equipos están en la lucha, algunos están obligados a vencer y a esperar que otros resultados le beneficien y así es el caso de San Luis.

¿Qué necesita San Luis para ganar un lugar en Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX?

San Luis pelea de frente con Pachuca, pues los dos tienen 19 puntos y están ubicados en el lugar 12 y 13, quizás parezca muy lejos del octavo sitio de la tabla general, pero no todo está perdido.

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Y es que el octavo clasificado es Santos, quien juega este viernes ante Atlante en la Ciudad de México; también juega Tijuana contra Necaxa, y los fronterizos aparecen como otro de los involucrados con 22 puntos.

ℹ️ ¡Nuestros gladiadores potosinos reciben al @fcjuarezoficial en la jornada 16 del #Apertura2026! 🔴⚪️



🗓️ Viernes 6 de noviembre

⏰ 19:00 horas

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🎟️ https://t.co/EvYlgMwKJo#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/zXKo08tCma — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) November 6, 2026

En el noveno Rayados con 21 puntos; luego está Pumas y Gallos con 20 puntos tomando el décimo y undécimo sitio de la tabla, por lo que realmente una serie de resultados y una victoria de San Luis los mete en la pelea para que todo se defina en la fecha 17.

Si hoy San Luis empata o pierde, podrían ir haciendo las maletas para despedirse de este torneo Apertura 2026 de Liga MX.

Los platillos más suculentos de San Luis Potosí, previo al partido contra Juárez

La región de la Huasteca comparte platillos típicos, los cuales son liderados por su fama a nivel nacional con las enchiladas potosinas

Enchiladas potosinas: platillo insignia de la región y del estado, las cuales son hechas con tortillas, una salsa de chiles con la cual se bañan las tortillas y se dejan en un sarten con aceite para su elaboración y sabor. Están rellenas de queso y pueden tener una mezcla de papa y zanahoria arriba junto a la lechuga, queso y crema. En ocasiones se acompaña con una pieza de pollo frito. En otras zonas como Guanajuato se le conocen como enchiladas mineras, aunque en diferentes puntos, familias y restaurantes tienen sus variaciones. Bocoles: Son una especie de gorditas gruesas de masa de maíz cocidas en comal, que suelen rellenarse o acompañarse de frijoles, queso, salsa y a veces carne. Pozole huasteco: Se prepara con caldo de pollo o cerdo, pero se caracteriza por llevar una gran cantidad de hierbas de olor.

Así marcha la tabla general, con mucho suspenso en Liga MX rumbo a la Jornada 16 y acercándose a Liguilla

América: 29 puntos Guadalajara (Chivas): 29 puntos Cruz Azul: 29 puntos Atlas: 27 puntos Toluca: 24 puntos Tijuana: 22 puntos León: 22 puntos Santos Laguna: 22 puntos Monterrey: 21 puntos Pumas: 20 puntos Querétaro: 20 puntos Pachuca: 19 puntos Atlético de San Luis: 19 puntos Puebla: 16 puntos Tigres: 15 puntos Atlante: 14 puntos Necaxa: 10 puntos FC Juárez: 8 puntos