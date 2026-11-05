El recóndito Osijek, ciudad de Croacia, hay un equipo que hasta hace unas horas era desconocido para los mexicanos, ahora la escuadra del NK Osijek ha salido del anonimato por ser la escuadra donde juega el delantero mexicano Armando León, quien es convocado por la Selección Mexicana para los aprtidos de Nations League ante Jamaica.

Armando León tampoco estaba en el mapa y casi nadie ponía atención en sus actuaciones, pero de manera silenciosa la Selección Mexicana vigilaba sus actuaciones y rol en ese equipo, por lo que ante situaciones diversas en la ofensiva de México, se ganó su llamado para ser la gran sorpresa del cuadro de Rafa Márquez.

Te podría interesar: ¿Quién es Armando León y por qué es convocado con México?

Con 26 años y evidentemente mucha hambre de demostrar su llamado, Armando León emprenderá el viaje desde Croacia hasta México para poner a las órdenes de Márquez, quien en cuatro partidos no ha logrado ganar y suma dos empates y dos derrotas, con solo dos goles, de ahí que busquen soluciones a la ofensiva azteca.

¡LOS ELEGIDOS! 📋✅



Incondicionales, estos son los 28 jugadores que nos representarán en la fecha FIFA de Noviembre 🏟️👊.

⁰#SomosRegios 🤠



*Publicidad para México* pic.twitter.com/y6ZaB5tRuT — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 6, 2026

Te podría interesar: Los convocados por Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica, teniendo sorpresas y ausencias

¿Qué hizo el NJ Osijek y cómo celebró la convocatoria de Armando León?

El cuadro del NJ Osijek publicó un video con anotación de Armando León, y una especie de recorte de su rostro viajando desde Croacia hasta México, simulando esa trayectoria que tendrá de un continente a otro para jugar con el cuadro azteca.

Además aplaudió que producto de sus actuaciones se haya ganado esta primer convocatoria y respaldaron orgullosos que el futbolista tenga esta experiencia internacional.

¿Cuándo son las transmisiones en TV Azteca de México vs Croacia?

Selección horarios confirmados para la transmisión de los partidos en TV AZTECA:

Jamaica vs México 6:50pm

México vs Jamaica 8:20pm.