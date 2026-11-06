Se enfrentan en actividad de la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el equipo de Necaxa que recibe como visitante a Xolos de Tijuana, que ahora mismo está en zona de Liguilla, pero un pestañeó podría dejarlo fuera ante la competencia que existe cuando restan seis puntos por disputarse por cada equipo.

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Necaxa, en el Estadio Victoria se despide de la competencia jugando ante su afición, pues ya no tiene posibilidades de avanzar en este torneo y buscan despedirse dignamente en contra de un cuadro de Xolos que irán rabiosos en busca de la victoria que los consolide en zona de Liguilla.

El partido de la Jornada 16 de Necaxa vs Xolos, comenzará a las 7:00 de la tarde y abre junto al San Luis vs Juárez, esta fecha 16 del torneo mexicano que no termina de definir posiciones ni al liderato ni en los puestos de Liguilla y parece que hasta la fecha 17 y última con suspenso se conocerá.

¿Qué necesita Xolos de Tijuana para amarrar un puesto en Liguilla del Apertura 2026 de Liga MX?

En la tabla general, ahora mismo tres equipos están empatados con 26 puntos y están en Liguilla, ocupando el sitio seis, siete y ocho, que corresponde a Xolos, León y Santos Laguna.

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Pero fuera de Liguilla hay cinco equipos que se ilusionan con meterse a la lucha por lo que un descuido de cualquiera y sería su despedida, por lo que Xolos básicamente necesita ganar, llevarse los tres puntos a casa para no necesitar de otros resultados.

Si Xolos pierde o empata, necesita que León, Santos, Monterrey, Pumas, Gallos Blancos y Pachuca pierdan o empaten para no ser superados o igualados en los puntos.

Con un juego más y último que es la Jornada 17 es donde todo se terminará de concretar, pero para no dejar todo al último aliento, es que los equipos a esta penúltima fecha van decididos a todo por victorias.

Así marcha la tabla general antes de la Jornada 16 de la Liga MX