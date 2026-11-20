Puebla abre las puertas del Estadio Cuauhtémoc esta noche de 20 de noviembre en punto de las 19:00 hrs, para recibir al equipo del Atlético San Luis, que al igual que los poblanos no tienen opción de ir a la Liguilla por lo que buscan despedirse de este campeonato con puntos y con una buena exhibición para sus aficiones que estarán atentas al resultado con el que le dicen adiós al 2026 en partido oficial.

Puebla hace unas semanas aún tenía chances de ir a Liguilla; San Luis igualmente con un papel destacado en el cierre pudo meterse a la Liguilla del torneo, pero la competencia intensa, los resultados que no los acompañó y la efectividad de otros equipos volvió inaccesible la lucha por el campeonato.

¿Cómo llegan Puebla y San Luis al partido de Jornada 17 de la Liga MX?

En la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se enfrentan Puebla y San Luis. Los Camoteros llegan con 19 unidades, luego de cinco victorias, cuatro empates y siete derrotas.

Como locales han enfrentado siete partidos, de los cuales solo han podido ganar un compromiso. En tres ocasiones perdieron y en otros tres encuentros ganaron; esa mala cuota es lo que ahora los tiene cepillados de liguilla, pero sobre todo la racha de un empate, una victoria y tres derrotas en los últimos cinco juegos.

San Luis tiene los mismo 19 puntos, tras cinco victorias, cuatro empates y siete derrotas. Como visitante han tenido siete juegos, en los que han ganado tres, empataron dos y perdieron, por lo que el papel al ir de gira no es precisamente malo.

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¡Que se sienta el power Enfranjado en nuestro estadio 🗣️🔵! Porque HOY JUEGA EL EQUIPO DE MIS AMOREEEEES 🤩



Será con la afición alentando, peleando cada ⚽️ y con intensidad los 90’ 👊🏻🔥#LaFranjaNosUne🎽 #MásAcciónMásDiversión: https://t.co/dA9oHXH0Xc pic.twitter.com/cP1L5INqON — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) November 20, 2026

Hora para ver el Puebla vs San Luis

El partido de Puebla en contra del San Luis, lo podrás ver EN VIVO a las 19:00 horas de este 20 de noviembre, en duelo de la fecha 17 del campeonato.

Las mejores cemitas cerca del estadio de Puebla, previamente al encuentro ante San Luis

A las afueras del Estadio Cuautémoc, en la zona limítrofe con el estacionamiento, existen varios puestos de cemitas, que cumplen con la misión de probar este alimento clásico de la gastronomía poblana, por un precio menor a los 100 pesos, que valen la pena al quedar satisfechos por lo suculento del alimento.

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