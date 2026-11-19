La Máquina Celeste de la Cruz Azul ya alista su encuentro de Jornada 17, en la que le tocará enfrentarse en un partido de altísimo nivel, exigencia e importancia en contra del equipo de Chivas, llegando los cementeros como visitantes pero con una noticia que agrada a la afición y aún más a Joel Huiqui, y es que tres jugadores que estuvieron ausentes en los últimos días, se reintegran y están listos para enfrentar el compromiso.

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Cruz Azul tiene este cotejo de fecha 17 en la que se juegan el ser superlíderes, donde pelean de forma encarnizada contra Chivas y el cuadro de América, intentando los de La Noria sacar los tres puntos para culminar en la cima, algo que agradaría a toda la comunidad celeste y que le daría la chance de enfrentar en Liguilla al último clasificado.

Montaño, Lira y Orozco, de regreso con Cruz Azul rumbo al partido en contra de las Chivas

Huiqui, luego del partido de México en contra de Jamaica, pudo recuperar a los tres seleccionados que estaban convocados al cuadro azteca, se trata de Erick Lira, Andrés Montaño y Jesús Chiquete Orozco.

En la serie de Cuartos de Final de la Nations League, México avanzó por el gol de visitante tras el empate global de 3-3, lo que al final fue una buena noticia para los jugadores al salvar esta eliminatoria que se complicó.

Para Cruz Azul destaca que sus tres jugadores estuvieron a la altura, especialmente Lira, quien tiene ya un lugar en Selección y Orozco no se vio mal en la zaga central en tanto que Montaño recibió minutos y su actuación fue discreta.

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Así con una experiencia internacional más, un desafío que resolvieron en equipo y el trabajo mental que se necesito para reponerse a la adversidad, Huiqui podrá contar con ellos y ya trabajan con los celestes.

Montaño, doblemente motivado encarará partido de Chivas vs Cruz Azul

Para Andrés Montaño, han sido días relevantes, pues Liga MX lo eligió entre los los más destacados, metiéndolo en el 11 ideal de la jornada 16, y luego cosechó la experiencia en Selección Mexicana.

Actividad de nuestros Azules en @miseleccionmx 🇲🇽💙



➡️ Erik Lira - Titular, capitán y los 90 minutos.

➡️ Jesús Orozco Chiquete - Titular y los 90 minutos.

➡️ Andrés Montaño - Ingresó de cambio al 71’ pic.twitter.com/teLMNBOlOM — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 18, 2026

Horario del partido de Chivas vs Cruz Azul de la Jornada 17 de la Liga MX

Este domingo 22 de noviembre, se enfrentarán las Chivas en contra de Cruz Azul en la cancha del rebaño, juego que arrancará a las 5:07 de la tarde.

En este encuentro se juegan el liderato, cuando Cruz Azul tiene 32 puntos, el América tiene 30 unidades y el equipo de Chivas está también con 30 puntos. Si los celestes ganan terminarán como líder, si estos equipos empatan en la fecha 17 y América gana, las Águilas sería líder, y si América empata o pierde y Chivas gana, el Rebaño daría la campanada.