Atlante, ya sin oportunidades de Liguilla en su interesante y decoroso retorno a Liga MX, se enfrentará esta noche como visitante ante los Xolos de Tijuana, que en el Estadio Caliente están más que obligados a sacar los tres puntos para mantener la ilusión de ir a la Liguilla del futbol mexicano del Apertura 2026.
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Xolos han llegado a la orilla del torneo, a esta jornada 17 con probabilidades matemáticas de ir a Liguilla, pero no depende solo de un triunfo, dependen de otros resultados para lograr la hazaña. Este es quizás el juego más importante para los de la Perrera más grande de México.
Atlante, que mostró argumentos pero no les alcanzó en su primer torneo tras el novedoso regrese al máximo circuito, buscan decirle adiós al 2026 con tres puntos para su afición y para su cosecha en el torneo, pero se medirán ante un equipo de Sebastián Abreú que se exigirán como nunca.
Horario del partido de Xolos vs Atlante, de la Jornada 17 de la Liga MX
El equipo de Tijuana recibe en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México a Atlante. Los Xolos estarán en casa enfocados en la victoria en el duelo de fecha 17.
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Los mejores tacos en la zona del Estadio Caliente en Tijuana
De acuerdo a usuarios de Facebook, los mejores tacos cerca del Estadio Caliente son los del Hipódromo, ubicados en la siguiente dirección: Av. Hipódromo 14, Hipodromo, 22020 Tijuana, B.C.
De acuerdo al mapa y la ruta, están a solo unas calles y el tiempo de traslado es de no más de cinco minutos.
Aquí está la ubicación: TACOS HIPÓDROMO
Precios oficiales de los boeltos para el partido de la liga MX de Xolos vs Atlante de la Jornada 17 de la Liga MX
- Cabecera Sur / Norte: $236.00 MXN.
- Zona Sur: $318.60 MXN.
- Black / Red Room General Sin Asiento: $330.40 MXN.
- Zona Sur Corner: $377.60 MXN.
- Zona 2 Platea Corner: $413.00 MXN.
- Zona Norte / Zona 2 Platea: $472.00 MXN.
- Zona 2 Corner Norte / Sur: $507.40 MXN.
- Zona Norte Corner: $531.00 MXN.
- Black Room Corner SF / Red Room SF: $566.40 MXN.
- Zona 2: $590.00 MXN.
- Zona 1 Corner: $649.00 MXN.
- Platea Corner Sur: $908.60 MXN.
- Zona 1: $920.40 MXN.
- Black Room Corner PF / Black Room PF / Red Room PF / Platea Corner Norte: $944.00 MXN.
- VIP: $1,062.00 MXN.
- Platea: $1,180.00 MXN