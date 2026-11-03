Esta es la preocupante razón por la que Hugo Camberos no juega en Chivas, según Gabriel Milito

El fin de semana pasado se llevó a cabo un nuevo partido entre las Chivas del Guadalajara y los Potros del Atlante, equipos que no se medían en un duelo oficial de primera división desde hace varios años y que terminó con un contundente victoria del Rebaño por 4-2.

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Pese al impacto positivo que sugiere esta situación, uno de los puntos que generó rechazo en la afición de Chivas fueron los nulos minutos que Gabriel Milito le concedió a Hugo Camberos, por lo que fue el mismo argentino quien dio a conocer las razones detrás de su decisión.

¿Por qué Hugo Camberos no tiene espacio en las Chivas de Gabriel Milito?

Fue a través de rueda de prensa que Gabriel Milito respondió a los cuestionamientos en torno a la falta de minutos que le ha ofrecido a Hugo Camberos en los últimos partidos de Chivas, destacando dos razones específicas por las cuales se ha quedado en la banca la mayor parte del tiempo.

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De acuerdo con sus palabras, Hugo Camberos terminó con una dolencia en el tobillo durante el entrenamiento del viernes pasado, por lo que optó por guardarlo. Además, también destacó que, por esta situación, el mexicano no tiene la capacidad para seguir el método de juego que necesita.

“Lo más importante es que él sabe que en algún momento quizás lo vamos a necesitas y que tiene que estar listo y preparado, y que lo más importante por encima de lo individual es el equipo. Intentamos acompañar y darle un trato como el que debe ser a los jugadores que menos juegan”, explicó.

¿Hugo Camberos verá acción en el próximo juego de Chivas?

Si la razón principal de su no participación en el último juego del Rebaño deriva de una lesión, entonces seguramente Hugo Camberos podría ver acción cuando Chivas viaje a Guanajuato para enfrentarse al León, en partido correspondiente a la Jornada 16 que se llevará a cabo el domingo a las 8 de la noche.