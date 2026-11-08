¿Qué hay detrás del rumor que dice que Hugo Camberos no seguirá en Chivas?

A falta de unas semanas para el inicio de la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, desde Verde Valle ha surgido un rumor que habla de la posibilidad de que Hugo Camberos abandone las Chivas del Guadalajara en un futuro a corto y mediano plazo, lo cual ha encendido las alarmas entre la comunidad rojiblanca.

Como sabes, Hugo Camberos es uno de los jóvenes con más proyección que tanto Chivas como la Liga BBVA MX tienen en la actualidad, por lo que el rumor que habla de la posibilidad de que deje el Guadalajara para el siguiente año llenó de preocupación a parte de la afición tapatía.

¿Qué hay de cierto respecto a la salida de Hugo Camberos de Chivas?

Lo primero a tener en cuenta es que este rumor tiene que ver directamente con la posibilidad de que Hugo Camberos no renueve su contrato con las Chivas del Guadalajara. La razón detrás de esto serían los pocos minutos que Gabriel Milito, técnico argentino, le ha concedido en el campo.

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Ante esta situación, la fuente conocida como José María Garrido aprovechó el impacto que tiene en su canal de YouTube para mencionar que, si bien el canterano de Chivas se encuentra inquieto por tener minutos en el club, aún se mantiene estable y conforme con su papel en Verde Valle.

Lo anterior sugiere un punto de inflexión en su carrera como profesional, pues la misma fuente aseguró que Chivas extendió su contrato hasta diciembre del 2028, por lo que a falta de más noticias al respecto, Hugo Camberos se mantendrá en la institución durante un par de años más.

¿Por qué razón Hugo Camberos sí podría salir de Chivas?

Si las cosas se mantienen de la misma forma entre el jugador y la directiva de Chivas, la única forma de que Hugo Camberos sí salga de la institución sería a través de una posible transferencia al futbol de Europa, un hecho similar a lo que ocurrió con Armando González.