Cruz Azul consiguió un resultado inmejorable en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026. Los cementeros vencieron por goleada 4-0 a León en el Nou Camp y dejaron encaminada la serie para avanzar a unas hipotéticas semifinales. Sin embargo, Joel Huiqui no estuvo del todo conforme con el rendimiento del equipo y dejó en claro que aún hay margen de mejora.

El entrenador de Cruz Azul tiene como objetivo ajustar detalles en el encuentro que se celebrará en el Estadio Banorte. De acuerdo a su visión, los goles de su equipo llegaron gracias a la calidad de sus jugadores y, si bien es cierto que el funcionamiento está cerca de lo que busca, aseveró que no fue un partido perfecto para La Máquina.

¿Qué dijo Joel Huiqui tras la goleada de Cruz Azul?

“Fue un partido no perfecto, pero nos acercamos a lo que pensamos. A lo que yo visualizo en la semana. De acuerdo a lo que representa el rival, cómo defender y atacar al rival. Viendo los goles, se hacen por la calidad del jugador. Es una ventaja tener un equipo tan completo. Reconocer el esfuerzo de los jugadores y es la gran ventaja que tiene el equipo, fortaleza interna y que han madurado”, explicó Huiqui en primera instancia.

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“Obviamente hay una ventaja de cuatro goles, pero no marca el destino. Analizar lo que se hizo bien, edificar el plan de partido en base a eso. Si corregimos cosas podremos avanzar. León tiene grandes jugadores y el equipo se mostró con madurez diferente. Ajustando cosas desde atrás y está para más. Con buena intensidad. La gran ventaja es que tenemos jugadores en todas las posiciones. Esperemos que el fin de semana cerremos bien en casa”, sentenció.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul contra León?

Cruz Azul y León volverán a enfrentarse este domingo 29 de noviembre a partir de las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte, en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Debido a su mejor posición en la tabla general durante la fase regular, el equipo dirigido por Joel Huiqui podría perder hasta por cuatro goles de diferencia y aun así conseguir su boleto a las semifinales. Por su parte, León está obligado a vencer por una diferencia de al menos cinco tantos para eliminar a La Máquina.