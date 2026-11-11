A pesar del liderato, afición de Cruz Azul EXIGE a este jugador para la Liguilla

Cruz Azul recuperó la cima del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX a falta de una jornada para la culminación de la temporada regular, y gran parte de ello derivó de la victoria que la Máquina tuvo en calidad de visitante después de derrotar a Tigres en el Volcán Universitario.

Con ello, Cruz Azul llegó a 32 unidades y asaltó el liderato de la clasificación general luego de los empates tanto de América como de Chivas. A pesar de ello, existe cierto malestar entre la afición celeste debido a los nulos minutos que uno de sus consentidos tuvo en la Sultana del Norte.

¿A qué jugador la afición de Cruz Azul exige que sea titular?

A pesar de haber obtenido la victoria fuera de casa, el hecho de haber terminado el duelo 3-2 hizo que parte de la afición de Cruz Azul extrañara a Amaury García, mexicano de 24 años que se ha desempeñado como tercer central e, incluso, como defensor derecho en una línea de tres.

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Y es que, de acuerdo con decenas de aficionados, Amaury García se ha vuelto un elemento fundamental en el esquema de Joel Huiqui, por lo que el técnico mexicano lo extrañó en el duelo ante Tigres al observar las deficiencias que jugadores como Jorge Rodarte y Gonzalo Piovi tuvieron en defensa.

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Amaury García, ese jugador que muchas veces pasa desapercibido por no ser el que finaliza las jugadas o el más vistoso con el balón, pero es la piedra angular del segundo mejor ataque del torneo.



¿A qué otro jugador ponemos bajo la lupa? pic.twitter.com/N5GVxw5tWB — Santiago Hernández (@santiagoohdz_) November 3, 2026

Por tal motivo, la afición de Cruz Azul considera importante que Amaury García vuelva al esquema titular para la Jornada 17 ante Chivas y, en consecuencia, la Liguilla del futbol mexicano, lo anterior recordando lo importante que el mexicano fue en la última consecución del título para los celestes.

¿Cuáles son los números de Amaury García en el Apertura 2026?

A pesar de las constantes lesiones por las que ha tenido que atravesar en los últimos seis meses, Amaury García ha tenido la oportunidad de estar en 11 de los 16 juegos que Cruz Azul ha tenido hasta ahora. En estos el central mexicano registra 656 minutos como líbero o por la zona derecha.