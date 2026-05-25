¡LLEGÓ LA DÉCIMA! Cruz Azul es CAMPEÓN tras derrotar a Pumas con gol de Carlos Rotondi

¡CRUZ AZU ES CAMPEÓN! La Máquina Celeste de la Cruz Azul levantó la décima copa de la Liga BBVA MX tras derrotar a Pumas por marcador de 2-1 con un autogol de Rubén Duarte y un gol en los últimos suspiros de Carlos Rotondi, quien tiene una revancha en el futbol mexicano.

En los primeros minutos del partido, Cruz Azul fue el equipo dominador por lo que Keylor Navas tuvo que emplearse a fondo en dos ocasiones para atajar potentes disparos de Carlos Rotondi y Agustín Palavecino, mientras el estadio se mantenía en silencio debido a que la Máquina era el principal protagonista del encuentro.

Después de unos minutos de dominio por parte de los visitantes, Pumas ajustó, adelantó líneas y se hizo con la posesión del balón, sin embargo, no tenían jugadas claras y al minuto 26 en un contragolpe brutal orquestado por Ebere, terminó con remate a bocajarro de Charly Rodríguez que voló el balón de manera increíble.

Pero al minuto 29 llegó la primera importante del cuadro Auriazul por conducto de Rodrigo López quien sacón un bombazo de larga distancia que atajó de gran manera Kevin Mier.

El golazo de Robert Morales con el que se abrió el marcador en la final Pumas vs Cruz Azul

Al minuto 31 se desató la locura en Ciudad Universitaria luego de una conducción larga por parte de Robert Morales quien cedió el balón para un Uriel Antuna que no supo que se hacer el balón, pero el paraguayo, que parece estar iluminado por los dioses del futbol desde su llegada al Pedregal, recibió la esférica tras un rebote y con la pierna derecha le pegó de forma brutal para colocarla pegada al poste, haciendo inútil la estirada de Kevin Mier y así despertar al monstruo de 60,000 cabezas que gritó al unísino el gol con el que se abrió el marcador.

¡GOLAZO INFERNAL de Robert Morales! Pumas explota en la Final ante Cruz Azul

Joel Huiqui sorprende con un cambio en el primer tiempo y la salida de Paradela

Instantes después de recibir el golpe por parte de Pumas, Joel Huiqui tomó la primera decisión táctica importante, pues hizo ingresar al "Toro" Gabriel Fernández en lugar de José Paredela, uno de los referentes celestes en el torneo debido a una aparente molestia en las costillas, incluso, las cámaras de TV Azteca Deportes captaron al argentino hecho un mal de lágrimas en el banco de suplentes.

Después de la sustitución, Cruz Azul volvió a tomar poco a poco las riendas del partido y al 39', Rotondi sacó un violento remate que Keylor Navas volvió a sacar con las uñas, consagrándose momentáneamente como la figura del partido.

Antes de acabar el primer tiempo, un contraataque entre Juniho y Robert Morales terminó con un violento disparo del charrúa que terminó siendo salvado por Kevin Mier sobre la línea de gol.

Pumas vs Cruz Azul: Segundo tiempo de la final de vuelta en C.U.

Para la parte complementaria, Cruz Azul salió con todo al frente y adelantó líneas, sin embargo, en los primeros minutos Pumas lució más peligroso en el contragolpe y estuvo cerca de liquidar el encuentro, sobre todo con una jugada de Juninho que terminó en gol, sin embargo, el árbitro no lo dio por bueno debido a una mano del brasileño.

De los pies de Charly Rodríguez que fue el jugador que se echó al equipo celeste al hombro, Cruz Azul comenzó a crecer y a encimar al conjunto universitario y al minuto 53 llegó el premio a la insistencia, pues en un centro al área, Rubén Duarte no atinó a rechazar el balón y lo mandó a su propia puerta para que la Máquina empatara el partido de manera fortuita.

¡AUTOGOL DE RUBÉN DUARTE! Cruz Azul responde en la Gran Final ante Pumas

Las malas noticias siguieron para Pumas, pues tras un fuerte choque al 60' entre Carrasquilla y Amaury García, el panameño se llevó la peor parte y tuvo que salir de cambio entre lágrimas, pues además de perderse el resto del partido, podría quedarse sin Copa Mundial de la FIFA 2026.

La noche comenzaba a ponerse más oscura para los Auriazules, pues al minuto 72', el defensor español y autor del autogol Rubén Duarte, recibió un fuerte contacto y tuvo que salr del campo, lo que significó el segundo cambio por lesión para los locales en Ciudad Universitaria.

La tarjeta roja que le abría la puerta al título a Cruz Azul

Al minuto 90, en un balón disputado en mediocampo y en donde no valía la pena meter fuerte la pierna, Uriel Antuna le dejó un pisotón digno de cárcel a Jéremy Márquez, ante lo cual el árbitro Daniel Quintero en principio solo sacó amarilla, pero tras revisarla en el VAR, no dudó en sacar la tarjeta roja.

Carlos Rotondi y el gol que le da la décima a Cruz Azul

Cuando el partido agonizaba, Carlos Rotondi se encontró un balón dentro del área y de media vuelta le pegó con violencia y la mandó al fondo de las redes para batir a Keylor Navas y liquidar el partido para así darle a Cruz Azul su décimo título de la Liga BBVA MX.

La afición Celeste colocada en la cabecera sur del estadio estalló en júbilo, los jugadores de Cruz Azul fueron a celebrar con su gente y formaron una comunión indescriptible, decretando la décima para los Cementeros.