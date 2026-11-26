Uriel Antuna recibió la reprobación de los aficionados de Pumas al predecir que Cruz Azul será bicampeón de la Liga BBVA MX. El futbolista del cuadro universitario eligió a La Máquina, su ex equipo, como el más fuerte entre los clasificados a la Liguilla del Apertura 2026 y aseveró que tiene muchas posibilidades de repetir campeonato a fin de año.

La declaración del delantero llega en un momento complicado para la UNAM, ya que vienen de ser eliminados del Apertura 2026 al no poder haber ingresado a la Fiesta Grande mediante la tabla general. Además, Pumas cayó justamente contra Cruz Azul en la final del Clausura 2026 y se quedó a las puertas de un nuevo título de Liga BBVA MX.

¿Qué fue lo que dijo Uriel Antuna de Cruz Azul?

Durante la inauguración de AG, su academia de futbol, el futbolista de Pumas colocó a Pachuca como una de las posibles sorpresas del torneo, sin saber los cruces exactos de los cuartos de final: “Siempre hay un equipo que te sorprende. Entonces yo creo que Pachuca puede ser un muy buen candidato”.

Uriel Antuna, jugador de Pumas

Sin embargo, al conocer al resto de los equipos participantes de la Fiesta Grande, Antuna no dudó en destacar a Cruz Azul como uno de los equipos más fuertes de los clasificados: “De esa llave, yo creo que Cruz Azul puede ser también un buen candidato”.

La conversación derivó en una posible final entre Pachuca y Cruz Azul, donde el jugador universitario remarcó que en partidos de este nivel es difícil que haya un claro ganador: “A ver, en una final ya es muy complicado”. No obstante, luego fue consultado sobre qué equipo de los dos ve más fuerte y su respuesta fue directa: “Al Cruz Azul”.

La final entre Pachuca y Cruz Azul es imposible

Más allá de los pronósticos de Uriel Antuna, Cruz Azul y Pachuca no podrán enfrentarse en la final del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Esto se debe a que, en caso de que ambos equipos superen los cuartos de final, deberán medirse entre sí en las semifinales de la Fiesta Grande.

Cruz Azul Cruz Azul y el rival que enfrentará en los cuartos de final del Apertura 2026 (X: @CruzAzul)

La Máquina finalizó la fase regular en la segunda posición de la tabla general, mientras que los Tuzos consiguieron su boleto a la Liguilla tras haber quedado octavos. Por lo tanto, una hipotética eliminación de Chivas a manos de Pachuca y una clasificación de Cruz Azul ante León colocaría al cuadro cementero como el mejor ubicado entre los cuatro semifinalistas y a los hidalguenses como los últimos.

De acuerdo con el formato de competencia de la Liga BBVA MX, el equipo mejor posicionado deberá enfrentar al de menor clasificación en las semifinales. De esta manera, los dos candidatos de Uriel Antuna podrían disputar un boleto a la gran final, pero no enfrentarse en la definición del título.