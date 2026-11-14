El futuro de Santiago Baños volvió a generar conversación alrededor del Club América. En medio de los reportes que lo colocan en la órbita de Tigres, apareció el nombre de Jürgen Damm, quien se habría incluido en una propuesta para formar parte de la estructura deportiva de las Águilas.

El exjugador azulcrema compartió en Facebook un organigrama en el que se plantea como relevo del actual directivo. La publicación realizada por Damm también contempla a varios personajes reconocidos del futbol mexicano e internacional.

¿Qué propone Jürgen Damm para la directiva del América?

En redes sociales, Damm se colocó como sustituto de Baños e incluyó a Miguel Layún como vicepresidente deportivo. Para el banquillo eligió a Lionel Scaloni, acompañado por Guillermo Ochoa y Cuauhtémoc Blanco como auxiliares.

Damm también presumió la preparación que tiene para ejercer como directivo: cuatro idiomas, tres carreras universitarias, un máster en dirección deportiva en Barcelona y una maestría en gestión deportiva. Estos estudios corresponden a lo que él habría declarado.

¿Santiago Baños dejará al América para llegar a Tigres?

El contexto de esta versión es el interés que distintos reportes atribuyen a Tigres por Santiago Baños. El Porvenir informó, citando al periodista Luis Castillo, que el dirigente aparece entre los perfiles considerados para una reestructuración del conjunto regiomontano.

Según este reporte, todavía no existe una propuesta formal y Baños tendría contrato con América hasta 2029. En consecuencia, su eventual salida depende de que el interés avance y se resuelva su situación contractual.

La posible incorporación de otro dirigente a Coapa también estaría condicionada a las decisiones del club. De momento, no hay una confirmación de que Damm esté siendo evaluado para ocupar el puesto.

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¿Qué fue de Jürgen Damm tras su retiro del futbol?

Jürgen Damm encontró una nueva oportunidad dentro del futbol, aunque ahora frente a los micrófonos. En julio de 2026 se incorporó como analista a Imagen Televisión, donde compartió equipo con Efraín ‘Chispa’ Velarde para las transmisiones de la Leagues Cup, el Juego de Estrellas de la MLS y la Campeones Cup.

Su llegada a los medios ocurrió después de su paso por Oakland Roots, equipo de la segunda división de Estados Unidos. Tras esa experiencia, el exjugador del América comenzó a desarrollar una faceta como comentarista, con la intención de consolidarse en la televisión deportiva.

En septiembre de este año, Damm también participó en una entrevista con Alex Blanco en la que abordó su retiro a los 33 años y la preparación para trabajar como analista. De esta manera, se ha mantenido ligado al entorno del futbol mientras explora nuevas oportunidades fuera de las canchas.