La Fecha FIFA de noviembre también se llevará a varios extranjeros de la Liga MX. Son 15 futbolistas convocados por nueve selecciones, entre ellos Camilo Vargas, Adalberto Carrasquilla y Hugo Cuypers, quien recibió su primer llamado con Bélgica. Mientras el Apertura 2026 entra en su etapa decisiva, los clubes deberán prestar atención a los viajes y al estado físico de sus jugadores antes de recuperar sus plantillas.

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León y Pumas encabezan esta lista con tres representantes cada uno. Colombia y Panamá son las selecciones que más futbolistas aportan desde México, también con tres por país.

¿Qué futbolistas de la Liga MX fueron convocados para la Fecha FIFA?

La lista completa reúne a jugadores de nueve países. Bélgica llamó a Hugo Cuypers (Monterrey), mientras Chile convocó a Rodrigo Echeverría (León). Colombia contará con Camilo Vargas (Atlas), Daniel Arcila (León) y Óscar Perea (América). Costa Rica tendrá a Juan Pablo Vargas (Puebla).

Panamá citó a Adalberto Carrasquilla (Pumas), José Luis Rodríguez (FC Juárez) e Ismael Díaz (León). Uruguay tendrá a Rodrigo Aguirre (Tigres) y Federico Viñas (Toluca); Ecuador, a Jackson Porozo (Tijuana) y Pedro Vite (Pumas).

Completan la relación Robert Morales, de Pumas, convocado por Paraguay, y Luifer Hernández, de Puebla, llamado por Venezuela. En total, son nueve selecciones distintas con presencia de jugadores del campeonato mexicano.

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¿Qué equipos de Liga MX aportan más jugadores extranjeros?

León tendrá tres seleccionados: Echeverría, Arcila y Díaz. Pumas también enviará tres, aunque a países diferentes: Carrasquilla representará a Panamá, Vite a Ecuador y Morales a Paraguay. Puebla aparece después con dos, Juan Pablo Vargas y Hernández.

El caso de Cuypers merece atención. El delantero de Monterrey recibió su primera convocatoria con Bélgica y tendrá la posibilidad de participar en los compromisos ante Turquía e Italia, correspondientes a la UEFA Nations League.

Para los equipos mexicanos, el desafío no termina cundo sus futbolistas salen rumbo a sus respectivas selecciones, sino también deberán evaluar cómo regresan, cuántos minutos disputaron y si están disponibles para la recta final del certamen mexicano.