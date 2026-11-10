Los resultados que le darían a Chivas el liderato del Apertura 2026

Chivas ha protagonizado un certamen sólido, afianzándose en los primeros puestos y manteniendo vivas las aspiraciones de cerrar la primera etapa como el comandante absoluto de la clasificación general.

A falta de noventa minutos por disputarse en el calendario oficial, el Rebaño Sagrado depende de una combinación estratégica de marcadores para escalar a la posición de honor y asegurar la ventaja de localía durante la fiesta grande.

Ganarle a Cruz Azul, la premisa principal de Chivas

El primer paso para aspirar a la cima no admite margen de error. El conjunto tapatío dirigido por Gabriel Milito, necesita sumar los tres puntos de forma categórica en su enfrentamiento directo ante Cruz Azul, en lo que se perfila como un duelo de liguilla adelantada por la jerarquía de ambos planteles.

Una victoria rojiblanca en este compromiso resultará la llave indispensable para abrir cualquier ecuación matemática. Cualquier otro marcador en este cruce dejaría al Rebaño sin posibilidades de rebasar a sus competidores directos en la tabla de posiciones.

Chivas, con la atención puesta en lo que haga el América

Con el triunfo ante La Máquina en la bolsa, la atención se trasladará inmediatamente a lo que suceda con su acérrimo rival. La matemática favorece al Guadalajara en dos escenarios concretos que involucran el tropiezo del conjunto azulcrema:

Un triunfo de Chivas sobre Cruz Azul sumado a la derrota del América frente a su respectivo rival.

frente a su respectivo rival. Un triunfo de Chivas sobre Cruz Azul acompañado por un empate del América en la fecha definitiva.

Cualquiera de estas dos combinaciones decretará el salto definitivo del Rebaño Sagrado a lo más alto de la clasificación, otorgándole el liderato del Apertura 2026 y consolidando al equipo del estratega argentino, justo antes de iniciar la ruta por el título.