Chivas tiene la ventaja de ser el superlíder del Apertura 2026, sin embargo, su primer partido de cuartos de final no salió como esperaba. Los dirigidos por Gabriel Milito cayeron por 2-1 en su visita a Pachuca, por lo que están obligados a ganar esta noche en el Estadio Akron para poder avanzar a semifinales de la Liga BBVA MX. Sin embargo, una maldición persigue a los rojiblancos.

Resulta que desde la creación de los torneos cortos en el futbol mexicano en 1996, el Guadalajara jamás pudo avanzar de cuartos de final cuando finalizó como superlíder en la tabla general. Esto sucedió en dos ocasiones antes del Apertura 2026: la primera vez fue en el Clausura 2008 cuando clasificaron a la Liguilla con 33 puntos, mientras que la más reciente fue en el Apertura 2011, avanzando a cuartos de final con 30 puntos.

¿Qué pasó las últimas veces que Chivas fue superlíder?

Bajo la dirección técnica de Efraín Flores, Guadalajara terminó en lo más alto de la clasificación del Clausura 2008 con 33 unidades, exactamente la misma cantidad de puntos que consiguió en el Apertura 2026. Sin embargo, Rayados de Monterrey sorprendió al Rebaño en cuartos de final.

El equipo de Ricardo La Volpe goleó por 4-1 a Chivas en el duelo de ida, mientras que el juego de vuelta terminó en un impactante empate 4-4. El marcador global finalizó 8-5 a favor de los regiomontanos, quienes eliminaron al Guadalajara en cuartos de final y avanzaron a la siguiente ronda con Jared Borgetti como principal figura.

La Volpe (TVA)

Tres años después, Guadalajara volvió a finalizar en la primera posición de la tabla general, aunque en aquella oportunidad lo hizo con 30 unidades en el Apertura 2011. Para los cuartos de final, los rojiblancos eran los claros favoritos ante Querétaro, equipo que había clasificado en octavo lugar.

No obstante, los Gallos Blancos sorprendieron y ganaron por 2-1 en la ida. Posteriormente, aguantaron el resultado y empataron a cero en condición de visitante para avanzar a semifinales. Carlos Bueno convirtió los dos goles de Querétaro en el Estadio Corregidora, mientras que Jorge Enríquez descontó para Guadalajara. El cuadro rojiblanco no pudo revertir la situación en casa.

¿Cuántos superlíderes han sido campeones de la Liga BBVA MX?

Lo cierto es que la maldición del superlíder no solamente ha afectado a Chivas a lo largo de la historia. De acuerdo a las estadísticas que compartió Claro Sports, solamente 13 de los 59 torneos cortos que tuvieron campeón finalizaron con la consagración del equipo que ocupó la primera posición de la tabla general. Es decir, el 78% de los superlíderes no pudieron conquistar el título.

Pumas recibe al América en la Jornada 12 del Clausura 2026 Pumas recibe al América en la Jornada 12 del Clausura 2026 (MexSport)

Lo más curioso es que 22 superlíderes quedaron eliminados en cuartos de final, mientras que nueve se despidieron en semifinales y otros 15 perdieron la Gran Final. El último equipo que quedó eliminado en la primera instancia de la Liguilla tras finalizar como líder fue el Club América en el Apertura 2021, cuando cayó ante Pumas.

Sin embargo, la maldición ha perdido fuerza durante los últimos años, ya que cuatro de los últimos seis campeonatos de la Liga BBVA MX fueron conquistados por el superlíder. Esto sucedió con las Águilas en el Apertura 2023 y Clausura 2024, mientras que Toluca hizo lo propio en el Clausura 2025 y Apertura 2025.