El Club Deportivo Guadalajara recibe a los Tuzos del Pachuca este domingo 29 de noviembre en el Estadio Akron, en el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX.

El silbatazo inicial está programado en punto de las 19:07 horas (tiempo del centro de México).

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El equipo dirigido por Gabriel Milito llega obligado a conseguir la victoria tras caer 2-1 en el partido de ida disputado en el Estadio Hidalgo, duelo en el que Oussama Idrissi marcó un doblete para los hidalguenses antes de ser expulsado en el tiempo agregado.

¿Qué necesita el Guadalajara para avanzar a semifinales y criterio de desempate?

Debido a que Chivas terminó la fase regular como líder general y Pachuca clasificó en el octavo puesto, al Guadalajara le basta con ganar por cualquier marcador en el Estadio Akron (incluso por diferencia de un gol para igualar el global) para instalarse en las Semifinales del Apertura 2026.

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Cabe recordar que en los Cuartos de Final y Semifinales de la Liga MX no aplica el gol de visitante, ni se disputan tiempos extra o tanda de penales.

Si al cumplirse los 180 minutos de la serie el marcador global termina empatado, el boleto a la siguiente ronda se define por la mejor posición en la tabla general, criterio de desempate que favorece directamente al Rebaño y obliga a la escuadra de Benjamín Mora a ganar o empatar en Zapopan para avanzar.

¿Dónde ver el resultado EN VIVO y GRATIS?

Podrás seguir el minuto a minuto con el resultado al instante, los goles y las acciones más importantes del partido completamente gratis en el sitio web y la app oficial de Azteca Deportes.

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