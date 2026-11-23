Pumas quedó fuera de competencia en el Apertura 2026 tras no conseguir los puntos suficientes para poder ingresar a la Liguilla. En estos momentos, tanto los jugadores como el cuerpo técnico entrarán en un periodo vacacional y luego regresarán a los entrenamientos para comenzar con la pretemporada de cara al Clausura 2027.

Pese a que la actualidad del conjunto universitario no es la mejor, una gran noticia acaba de llegar a Pedregal. Distintos medios paraguayos confirman la continuidad de Robert Morales en Pumas, futbolista que se encontraba a préstamo desde Toluca. De acuerdo a la información, el delantero habría llegado a un acuerdo para vestir de auriazul de forma definitiva.

Robert Morales continuaría en Pumas en el Clausura 2027

Crónica y D10 afirman que Robert Morales selló su continuidad con Pumas tras haber firmado un contrato por tres años más. De esta manera, el delantero dejaría de pertenecer a Toluca en diciembre y pasaría a formar parte de la UNAM de manera definitiva.

Pumas Toluca Robert Morales tiene un torneo de ensueño, por lo que Pumas analiza la posibilidad de comprarlo. (Pumas MX)

Cabe destacar que el conjunto universitario no publicó el anuncio oficial, pero el jugador paraguayo ya tendría asegurada su continuidad en Pumas por decisión de la directiva. Las mismas fuentes remarcan que los Felinos habrían desembolsado alrededor de 5 millones de dólares para comprar la totalidad de su carta.

Morales se ha transformado en una pieza clave dentro del esquema de Esteban Solari y un referente en el ataque de Pumas desde el inicio del 2026. En este contexto, todo apunta a que el atacante continuará siendo importante para el equipo en el comienzo del Clausura 2027.

Los números de Robert Morales desde que llegó a Pumas

Robert Morales llegó a Pumas en enero de 2026 y terminó su primer torneo como el máximo goleador del equipo. El delantero paraguayo marcó nueve tantos en 23 partidos del Clausura 2026, incluido el que abrió el marcador en la final de vuelta ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario.

Liga BBVA MX Clausura 2026 Pumas UNAM vs Cruz Azul - Final Vuelta Robert Morales celebrates his goal 1-0 of Pumas during the Final second leg match between Pumas UNAM vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 24, 2026 in Mexico City, Mexico. (Adrian Macias/Adrian Macias)

Si bien los Felinos quedaron fuera de la Liguilla en el Apertura 2026, la ‘Pantera’ cerró el torneo con cinco goles y cuatro asistencias en 16 encuentros. Su última anotación fue ante América, en el empate 2-2 de la Jornada 16.

Con el cierre del Apertura, Morales suma 15 goles en 42 compromisos oficiales con Pumas. Además de los 14 tantos que convirtió en la Liga BBVA MX, el atacante marcó de chilena frente a San Diego FC en la Copa de Campeones de la Concacaf.