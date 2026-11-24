Antonio Mohamed salió del túnel del Estadio Nemesio Diez con una ruidosa porra de todo el staff del Toluca luego de que anunciara que se va de los Diablos, y en la cancha ya lo estaban esperando los jugadores escalarlatas que se organizaron y levantaron al turco con algo similar al famoso ‘quiere volar’, gesto que no resistió el exfutbolista rompiendo en llanto.

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Apenas terminó su conferencia de prensa de este martes 24 de noviembre Mohamed, notablemente sentimental y emocional, limpiando su rostro por las lágrimas que provocó la gratitud del equipo.

Ahí los jugadores ya le tenían preparada una despedida y Mohamed no puso resistencia, dejando que todos lo levantaran y disfrutaran de ese momento más íntimo y que marca que el preámbulo de su despedida.

Los logros de Mohamed con el Toluca en su gestión como DT del equipo Diablos

Antonio Mohamed, como timonel de Toluca llegó el 16 de diciembre del 2024, y dirigió cuatro torneos locales y su palmarés es relevante, consiguiendo

Liga MX Clausura 2025 : Campeón Liga

: Campeón Liga Liga MX Apertura 2025 : Campeón de Liga

: Campeón de Liga Campeón de Campeones 2024-2025

Campeones Cup 2025 : Campeón de la copa entre ligas (México vs. MLS).

: Campeón de la copa entre ligas (México vs. MLS). Copa de Campeones de la Concacaf 2025-2026 : Campeón de clubes de la región

: Campeón de clubes de la región Leagues Cup 2026: Campeón de la copa entre ligas Liga MX y MLS

¿Dirigirá Mohamed los Cuartos de Final en contra de Atlas?

Aunque Mohamed anunció su salida del equipo Toluca un día antes de arrancar la serie de Cuartos de Final en contra de Atlas, el entrenador aún no deja las riendas del equipo.

Mohamed estará todo el tiempo que Toluca siga con vida en la Liguilla y enfrentará también la Copa Intercontinental, por lo que tiene inclusive dos oportunidades más de ser campeón nacional e internacional.