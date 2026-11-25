TV Azteca transmitirá el partido de vuelta de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, entre el América y los Rayados de Monterrey, en punto de las 9:00 PM del sábado 27 de noviembre.

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La Liguilla del torneo mexicano es el momento más emocionante, y por ello pondremos la narración más emocionante y pasional, de las acciones en el Estadio Azteca, cuando los locales las Águilas del América y Rayados se jueguen el pase a la antesala de la Final ante los Rayados.

América y Rayados, que primero se enfrentarán esta noche el Gigante de Acero, irán a cerrar la serie a la Ciudad de México, en una llave que genera mucha expectativa por lo que pueda suceder en el terreno azulcrema que deberá pesar.

El duelo de estrategas de Guillermo Almada vs Matías Almeyda

El partido de América vs Rayados, enfrenta a dos entrenadores que han sido campeones en Liga MX y que son reconocidos por sus métodos, intensidad y análisis del juego, por lo que será muy interesante lo que pongan en la cancha en ese partido.

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¿Cuál fue el resultado de América vs Rayados en el partido de temporada regular?

En la temporada regular, América enfrentó a Monterrey con un resultado de 1-1 en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los goles fueron De Santiago Bueno por el Ame y Diego Rossi por la Pandilla.

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