Gilberto Mora acapara las miradas en el presente Apertura 2026 debido a su talento y a su enorme potencial. Sin embargo, los datos no lo colocan como el mejor mediocampista de la Liga BBVA MX en estos momentos. Ese lugar le pertenece a Martín Sarrafiore, uno de los fichajes que completó el Atlante para afrontar este segundo semestre del año.

De acuerdo a la base de datos del sitio especializado Statiskicks, Sarrafiore es el mejor mediocampista evaluado de la Liga BBVA MX previo al inicio de la Jornada 17 del Apertura 2026. El jugador argentino tiene un skore de 7.35 puntos y lidera la tabla superando a figuras como Gilberto Mora (7.30) y Erick Sánchez (7.29).

El dato de Sarrafiore es aún más impactante al saber que lleva disputados 1,019 minutos en el Apertura 2026, mientras que Gilberto Mora apenas lleva 648 minutos dentro del terreno de juego en el presente torneo. Esto quiere decir que el jugador de los Potros de Hierro logró mantener una mayor regularidad entre las distintas jornadas del futbol mexicano.

Martín Sarrafiore Sarrafiore es el mejor mediocampista evaluado de la Liga MX (Atlante)

Los números de Martín Sarrafiore desde su llegada al Atlante

Sarrafiore necesitó poco tiempo para convertirse en una de las piezas importantes de los Potros de Hierro. El mediocampista argentino acumula tres goles y una asistencia en 13 partidos disputados en el Apertura 2026, siendo titular en 11 oportunidades y sumando los 1,019 minutos mencionados anteriormente.

Sin embargo, su aporte no se limita a las participaciones directas de gol. De acuerdo con FotMob, el futbolista de 29 años también registra 34 oportunidades creadas, seis ocasiones claras generadas y 21 regates exitosos. Números que permiten entender su protagonismo en la construcción de las jugadas ofensivas del Atlante.

Si bien es cierto que la evaluación de Statiskicks utiliza su propio sistema de calificación, estas estadísticas ayudan a dimensionar el rendimiento del argentino. Su capacidad para generar peligro y su continuidad lo colocan como uno de los nombres a seguir en el cierre del torneo.

¿El centrocampista mejor evaluado de Liga MX al momento? Sí, lo leyeron bien, Martin Sarrafiore. https://t.co/UmFDb7GDcH — Statiskicks (@statiskicks) November 13, 2026

Gilberto Mora y un Apertura 2026 con las lesiones como protagonistas

Por su parte, Gilberto Mora ha tenido un semestre con interrupciones que afectaron su continuidad con Xolos de Tijuana. Durante octubre, Sebastián Abreu explicó que el mexicano presentaba una inflamación en la cadera y que necesitaba tiempo para recuperarse. El entrenador descartó una lesión de tobillo y señaló que estaban cuidando las cargas de trabajo del juvenil para evitar mayores complicaciones.

Gilberto Mora podría perderse el último partido con Tijuana y Sebastián Abreu tendría varios problemas ante Atlante (Foto: IG / Gilberto Mora)

Su regreso a la actividad tampoco significó volver de inmediato al once inicial. Mora ingresó desde el banquillo contra América y Monterrey, mientras que ante Necaxa recuperó la titularidad y disputó 70 minutos. Después del encuentro frente a Rayados, Abreu aseguró que ya no tenía dolor, pero que necesitaba recuperar el ritmo de competencia de manera progresiva.

A pesar de este panorama, Gilberto Mora suma cinco goles y una asistencia en 10 encuentros del Apertura 2026, con siete apariciones como titular. Una producción que demuestra su peso en el ataque fronterizo, incluso con menos minutos dentro del terreno de juego.