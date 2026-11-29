Matías Almeyda le ganó la pulseada a Guillermo Almada y logró eliminar al Club América en cuartos de final del Apertura 2026. Rayados de Monterrey se quedó con el triunfo por 2-0 en el Estadio Banorte y avanzó a semifinales en busca del título. Lo cierto es que el técnico argentino también supera al uruguayo en cuanto a ingresos económicos mediante su contrato.

De acuerdo a la información que compartió Infobae, el ‘Pelado’ Almeyda acordó un salario de 5 millones de dólares por temporada al firmar contrato con Monterrey. Esta cifra equivale a poco más de 98 millones de pesos por año, unos números que colocan al ex técnico de Chivas como el DT mejor pagado de toda la Liga BBVA MX. Almada se mantiene alejado de estos números.

¿Cuánto gana Guillermo Almada dirigiendo al América?

Según pudo conocer Récord, Almada tiene un salario de 3 millones de dólares por temporada dirigiendo al América. Estos números se traducen a casi 59 millones de pesos al año, siendo uno de los sueldos más elevados entre los entrenadores del balompié nacional. Aún así, el entrenador charrúa está lejos de las cifras que maneja Almeyda.

Y es que la diferencia de salarios entre ambos es de casi 40 millones de pesos al año, una distancia abismal pese a que ambos ya contaban con experiencia en la Liga BBVA MX antes de llegar a sus respectivos equipos. De momento, Almeyda sigue en pie con Rayados, mientras que Almada quedó a deber en el América al haber quedado fuera de competencia de forma tempranera.

Guillermo Almada en el Club América, Apertura 2026 (Foto: X / Club América)

Los números de Almeyda en Rayados comparados con Almada en el América

Si bien es cierto que el Club América tuvo un mejor desempeño que Rayados de Monterrey durante la fase regular del Apertura 2026, el equipo de Matías Almeyda supo imponerse en la Liguilla. Ambos entrenadores consiguieron ocho triunfos en las 17 jornadas, aunque el conjunto azulcrema cosechó tres puntos más y terminó tercero en la Tabla General, mientras que los regiomontanos se ubicaron sextos.

Teniendo en cuenta los dos compromisos de cuartos de final, el ‘Pelado’ Almeyda registra nueve victorias, cuatro empates y seis derrotas en el presente torneo. Por su parte, Guillermo Almada cerró su participación en el Apertura 2026 con un saldo de ocho triunfos, siete igualdades y cuatro caídas.

Pese a que el uruguayo terminó con un porcentaje de efectividad ligeramente superior (54.39% contra 54.38%: ambos sumaron 31 puntos de 57 posibles, equivalente al 54.39%), el argentino consiguió imponerse en la instancia más importante del campeonato y mantiene intactas sus aspiraciones de conquistar su segundo título de Liga BBVA MX como entrenador, luego del que consiguió con Chivas en el Clausura 2017.