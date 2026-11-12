La ABISMAL diferencia de salarios entre los técnicos de América, Chivas y Cruz Azul, líderes del Apertura 2026

Después de 16 fechas disputadas en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, este parón por la fecha FIFA luce como el momento perfecto para hablar de los tres líderes de la competición. Cruz Azul es el mandamás con 32 unidades, aunque América y Chivas lo siguen de cerca con 30 puntos.

La Jornada 15 trajo consigo la “escapada” de Cruz Azul luego de la victoria que obtuvo ante Tigres, así como los empates de América con Pumas y de Chivas con León. Ahora bien, ¿sabías que, extraoficialmente, Joel Huiqui es el técnico que menos cobra de los tres?

¿Cuál es el salario de los técnicos de Cruz Azul, América y Chivas?

De acuerdo con información de distintos medios de comunicación, tales como El Futbolero, Cruz Azul tiene en Joel Huiqui a un técnico que apenas cobra 800 mil dólares al año, una cantidad por demás elevada que, sin embargo, no se acerca a sus rivales más cercanos en la tabla.

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La misma fuente establece que Guillermo Almada, técnico que tiene al América en el segundo lugar de la clasificación con 30 unidades, tiene un sueldo cercano a los 3 millones de dólares, lo anterior recordando que el entrenador uruguayo llegó a Coapa para sustituir a André Jardine.

Finalmente, en el tercer lugar de la clasificación se encuentra Gabriel Milito, técnico argentino que está a punto de cumplir un año y medio con la institución de Verde Valle y que, en esencia, cobraría alrededor de 1.8 millones de dólares al año; es decir, el doble que el estratega de Cruz Azul.

¿A qué clubes enfrentarán Cruz Azul, América y Chivas en el cierre de temporada?

Una vez que culmine la fecha FIFA en donde la Selección Mexicana se enfrentará a Jamaica en la Nations League, la Máquina de Cruz Azul tendrá que viajar a Zapopan para medirse a las Chivas en el duelo más interesante de la Jornada 17, mientras que América hará lo propio frente a Tigres.