Querétaro vs. Rayados de Monterrey: cómo estará el CLIMA a la hora exacta del partido

Así como muchos se preguntan por qué es tan importante el partido entre Querétaro y Rayados de Monterrey, también hay interés por conocer las condiciones meteorológicas que acompañarán el encuentro pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026. El compromiso se disputará este sábado 14 de noviembre en el Estadio Corregidora y ya se conoce el clima.

Mientras Matías Almeyda tiene nuevas noticias, los dos equipos se preparan para un duelo que puede modificar sus aspiraciones de clasificación. El silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas del centro de México, cuando se espera una tarde cálida y con cielo mayormente despejado en Santiago de Querétaro.

Rayados vs Querétaro Qué tan importante es el duelo pendiente entre Monterrey y Querétaro por el Apertura 2026 (Azteca Deportes)

Detalles del tiempo para el partido entre Querétaro y Rayados de Monterrey

El pronóstico para el sábado anticipa temperaturas agradables durante el encuentro, sin una probabilidad significativa de lluvia. A las 17:00 horas, cuando comenzará el partido, se esperan alrededor de 23 °C y condiciones de sol con bruma.

Conforme avance el compromiso, la temperatura irá descendiendo. Para las 18:00 horas se prevén unos 21 °C, mientras que a las 19:00 el termómetro rondaría los 20 °C. Hacia las 20:00 horas, el pronóstico indica cerca de 18 °C y cielo despejado. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en niveles muy bajos, por lo que no habría lluvias.

Querétaro vs Rayados, Apertura 2026 Por qué el partido entre Querétaro y Monterrey se juega en plena fecha FIFA (Azteca Deportes)

¿Por qué es tan importante el partido entre Querétaro y CF Monterrey?

El encuentro de este sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora corresponde a la Jornada 7 del Apertura 2026 y fue reprogramado por la participación de Rayados en la Leagues Cup. Su resultado puede cambiar la pelea por los últimos lugares de clasificación a la Liguilla.

Monterrey llega en el 10º puesto con 21 puntos. Una victoria le permitiría alcanzar las 24 unidades y depender de sí mismo en la última jornada frente a Pumas. Por su parte, Querétaro ocupa la posición 12 con 20 puntos y necesita ganar para llegar a 23 y meterse en zona de clasificación.

Rayados Gallos empate jornada 1 during the game Monterrey vs Queretaro, corresponding to day 01 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on January 8, 2022.



durante el partido Monterrey vs Queretaro, correspondiente a la jornada 01 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio BBVA Bancomer, el 08 de Enero de 2022. (Jorge Martinez/MEXSPORT)

Luego de este juego, Rayados visitará a Pumas UNAM el sábado en la Jornada 17. En tanto, los Gallos Blancos de Querétaro recibirán a Necaxa finalizando su fase regular del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.