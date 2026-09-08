La reflexión de Matías Almeyda sobre cómo actuar en la vida: “Cuando las situaciones no son como uno pretende, lo mejor es tener dignidad”

Mientras que hoy Matías Almeyda destaca como entrenador de Rayados de Monterrey, una de sus frases más recordadas surgió durante su salida de Chivas. El argentino dejó una reflexión sobre la manera de afrontar aquellos momentos en los que una situación cambia y ya no permite continuar de la forma que uno había imaginado.

Aunque Almeyda perdió la final de la Leagues Cup, su presente en Monterrey es diferente al contexto que atravesaba cuando decidió dejar al conjunto tapatío. En aquella etapa, el entrenador tenía la intención de permanecer en Chivas, pero las diferencias con la directiva terminaron por modificar sus planes y lo llevaron a tomar una decisión.

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Matías Almeyda sabe bien cuándo debe dar un paso al costado

Durante su despedida de Chivas, Matías Almeyda explicó que todavía tenía la ilusión de continuar al frente del equipo. Incluso quería dirigirlo en el Mundial de Clubes. Sin embargo, el “Pelado” consideró que insistir en permanecer no correspondía con su manera de entender una situación profesional.

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“Mi ilusión era seguir, pero cuando las situaciones no son como uno pretende, es mejor tener dignidad”, expresó el argentino. La frase resumió su postura ante un escenario en el que, según explicó, ya no existía la misma confianza.

Para Almeyda, seguir solamente para cumplir el contrato no correspondía con su estilo. Para el entrenador, cerrar un ciclo cuando las condiciones cambian también forma parte de actuar con dignidad.

Su salida de Chivas estuvo relacionada con diferencias con los directivos. El “Pelado” reconoció que estaba incómodo y desilusionado por algunas situaciones, aunque aseguró que no se marchaba con odio ni rencor.

Matías Almeyda ha dejado grandes reflexiones

La etapa de Almeyda en Chivas quedó marcada por los títulos que consiguió y por la relación que estableció con el equipo y su afición. Durante su gestión ganó una Liga MX, dos Copa MX, una Supercopa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf, además de llevar al club a disputar varias finales.

Pero más allá de los trofeos, el argentino también dejó frases relacionadas con su manera de entender el futbol y la vida. El “Pelado” habló de saber cerrar ciclos. Para Almeyda, permanecer a cualquier costo no siempre representa la mejor decisión.

