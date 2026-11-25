El equipo de Toluca se enfrenta ante Atlas en actividad de la Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX, en el Estadio Nemesio Diez, compromiso que podrás VER EN VIVO a través de Azteca Deportes desde las 6:50 de la tarde con la transmisión del mejor equipo de narradores.

Atlas se traslada a Toluca para tener esta presentación en una cancha que en el torneo regular le causó muchos problemas, saliendo del Infierno con un triste 5-2 en contra, aunque la buena noticia fue para la afición por la intensidad, lo vibrante y la reacción de los Rojinegros que aunque no alcanzó, en conjunto entregaron un partido frenético de siete anotaciones.

Lo que tienes que saber del Toluca vs Atlas, de los Cuartos de Final de la Liga MX

Partido: Toluca vs Atlas Cuartos de Final Liga MX

Hora: 6:50 de la tarde

Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com, aplicación

Estadio: Nemesio Diez

Clima: 12° centígrados con probabilidad de lluvia ligera

Árbitro: Guillermo Pacheco Larios

¿Cómo llegan Toluca y Atlas para el partido de Cuartos de Final de la Liga MX?

Toluca terminó en el quinto escalón del torneo sumando 27 puntos, apenas uno menos que Atlas, por lo que le toca abrir la serie en casa y cerrar en el Jalisco en estos Cuartos de Final.

Tiene un equipo que pese a algunos cambios, consiguió seis campeonatos en los últimos dos años, incluyendo dos títulos de Liga MX.

Pero lo más importante y que en algún punto puede tener una consecuencia, es que Antonio Turco Mohamed, anunció su renuncia al equipo, acusando desgaste tras esos dos años de trabajo, por lo que decidieron en conjunto dar la noticia antes de arrancar la Liguilla.

Pero Mohamed no se va y deja el changarro tirado en los Cuartos de Final, dirigirá todo lo que se presente a Toluca incluyendo un virtual pase a Semifinales o Final. Además estará dirigiendo en los compromisos de Copa Intercontinental.

En lo que respecta a Atlas quedaron en el cuarto escalón del torneo, sumaron 28 unidades en el curso, pero el cierre no fue el más positivo.

Además permitieron 33 goles en contra, 5 de estos en contra de Toluca y la misma afición de los Rojinegros bromean sobre lo endeble de su defensa.

“Miedo y defensa, son dos cosas que no tenemos”. Esa frase en tono de sarcasmo de la misma afición ha circulado en la previa al juego contra Toluca.

No te pierdas la Liguilla 🚨



App gratis para ver el Toluca vs Atlas EN VIVO 🔥👹https://t.co/ENak816pad — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 25, 2026