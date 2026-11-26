León abre la serie de Cuartos de Final ante Cruz Azul en casa, en el Estadio León en donde buscarán tomar ventaja en la Liguilla, en tanto que los cementeros no pierden de vista el hambre de ser bicampeones, por lo que van con sus mejores jugadores en este partido del jueves 26 de noviembre.

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León, que avanzó en el séptimo sitio y no parece como ningún equipo sencillo de dominar, medirá fuerzas ante el segundo mejor equipo del torneo, y que tiene como extra la motivación de ser bicampeón, algo por lo cual lucharán desde que ruede el balón.

Huiqui y Gandolfi, entrenador de los celestes y de los esmeraldas, ahora tienen que darlo todo en 90 minutos, en el cuarto juego de estas series de Cuartos de Final.

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La alineación de León para enfrentar a Cruz Azul en los Cuartos de Final

23 Oscar García

3 Juan Guevara

5 Sebastián Vegas

7 Iván Moreno

14 Jhohan Romana

6 Fernando Beltrán

13 Daniel Arcila

20 Rodrigo Echeverría

35 Luis Valadez

11 Isamel De León

27 Diber Cambindo

La alineación de Cruz Azul para enfrentarse al León en Guanajuato

1 Andrés Gudiño

3 Omar Campos

4 Willer Dita

5 Jesús Orozco

33 Gonzalo Piovi

6 Erik Lira

8 Palavecino

16 Jeremy Márquez

19 Charly Rodríguez

20 José Paradela

7 Nico Ibáñez

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¡El Glorioso 🏟️ nos espera esta noche de Liguilla!#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/sBdhHZIMEt — Club León (@clubleonfc) November 27, 2026

Lo que tienes que saber del partido León vs Cruz Azul, de este miércoles en la Liguilla de la Liga MX

Partido: León vs Cruz Azul

Hora: 9:10 PM

Transmisión: plataformas

Estadio: León

León, alcanzó Liguilla de última hora en el torneo

El León, en el torneo, logró su clasificación hasta la Jornada 17 en un cierre frenético, dejando afuera a equipos como Pumas, Xolos y Santos, además de Querétaro.

Al final sumaron 26 puntos y se metieron a Liguilla, pero ese penúltimo sitio de los ocho que avanzaron, no significa que serán un reto sencillo.

Cruz Azul, se quedó con las ganas de ser líder general

La Máquina se quedó en el segundo sitio del torneo mexicano, luego de aumar en total 32 puntos y se quedó a uno de empatar con Chivas en la cima del torneo.

Los celestes, además como campeones parten como favoritos.