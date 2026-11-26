León abre la serie de Cuartos de Final ante Cruz Azul en casa, en el Estadio León en donde buscarán tomar ventaja en la Liguilla, en tanto que los cementeros no pierden de vista el hambre de ser bicampeones, por lo que van con sus mejores jugadores en este partido del jueves 26 de noviembre.
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León, que avanzó en el séptimo sitio y no parece como ningún equipo sencillo de dominar, medirá fuerzas ante el segundo mejor equipo del torneo, y que tiene como extra la motivación de ser bicampeón, algo por lo cual lucharán desde que ruede el balón.
Huiqui y Gandolfi, entrenador de los celestes y de los esmeraldas, ahora tienen que darlo todo en 90 minutos, en el cuarto juego de estas series de Cuartos de Final.
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La alineación de León para enfrentar a Cruz Azul en los Cuartos de Final
23 Oscar García
3 Juan Guevara
5 Sebastián Vegas
7 Iván Moreno
14 Jhohan Romana
6 Fernando Beltrán
13 Daniel Arcila
20 Rodrigo Echeverría
35 Luis Valadez
11 Isamel De León
27 Diber Cambindo
La alineación de Cruz Azul para enfrentarse al León en Guanajuato
1 Andrés Gudiño
3 Omar Campos
4 Willer Dita
5 Jesús Orozco
33 Gonzalo Piovi
6 Erik Lira
8 Palavecino
16 Jeremy Márquez
19 Charly Rodríguez
20 José Paradela
7 Nico Ibáñez
Lo que tienes que saber del partido León vs Cruz Azul, de este miércoles en la Liguilla de la Liga MX
- Partido: León vs Cruz Azul
- Hora: 9:10 PM
- Transmisión: plataformas
- Estadio: León
León, alcanzó Liguilla de última hora en el torneo
El León, en el torneo, logró su clasificación hasta la Jornada 17 en un cierre frenético, dejando afuera a equipos como Pumas, Xolos y Santos, además de Querétaro.
Al final sumaron 26 puntos y se metieron a Liguilla, pero ese penúltimo sitio de los ocho que avanzaron, no significa que serán un reto sencillo.
Cruz Azul, se quedó con las ganas de ser líder general
La Máquina se quedó en el segundo sitio del torneo mexicano, luego de aumar en total 32 puntos y se quedó a uno de empatar con Chivas en la cima del torneo.
Los celestes, además como campeones parten como favoritos.