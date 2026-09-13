ÚLTIMA HORA: Portero de Necaxa pide disculpas luego de que amedrentó a la afición de su equipo con groserias

El pasado viernes 11 de septiembre del 2026, tras la derrota del Necaxa 1-0 ante Puebla, Luis Jiménez, mientras caminaba al tunel para vestidores, los aficionados empezaron a abuchearlo y el guardameta hizo una seña para señalar a todos en el estadio y terminó mentandoles la madre.

Tras hacerse viral el video, el portero salió hoy sábado 12 de septiembre a pedir una disculpas desde las redes sociales del club para todos los aficionados del equipo.

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La disculpa de Luis Jiménez

Luis Jiménez explicó en su video que su reacción no estuvo bien por lo que asumió su error y las consecuencias. Pidio una disculpa sincera en dos ocasione sa la afición, y concluyó con comprometerse en poder trabajar en ello para que no vuelva a pasar.

"Buenas tardes, vengo a platicar de lo que pasó ayer el día del partido. Mi reacción no estuvo bien, asumo mis errores, asumo las consecuencias también. Vengo a pedirles una disculpa sincera, soy de Aguascalientes, se lo que su gente significa a su afición. Me comprometo a trabajar en ello y que no vuelva a pasar. Les vuelvo a pedir una disculpa sincera".

En el Club Necaxa entendemos que representar estos colores exige responsabilidad, respeto y profesionalismo.Luis ha reconocido que su reacción no representa los valores de nuestra institución y ofrece una disculpa a nuestra afición, a sus compañeros y al Club.De acuerdo con… pic.twitter.com/c3QNdLhpKI — Club Necaxa (@ClubNecaxa) September 13, 2026

Por parte del Necaxa explicó que, de acuerdo a su reglamento interno, solo aplicará una sanción económica y deportiva como corresponde en el equipo.

"En el Club Necaxa entendemos que representar estos colores exige responsabilidad, respeto y profesionalismo.

Luis ha reconocido que su reacción no representa los valores de nuestra institución y ofrece una disculpa a nuestra afición, a sus compañeros y al Club.

De acuerdo con nuestro reglamento interno, se aplicará la sanción económica y deportiva correspondiente. En Necaxa, el escudo, sus valores y nuestra gente están por encima de cualquier nombre".