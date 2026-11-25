Pachuca recibirá a Chivas este jueves 26 de noviembre, en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Hidalgo, donde los aficionados querrán asistir, por lo que te decimos cuánto y cómo comprar los boletos para este duelo. Mientras que en el Toluca ante Atlas ya solo hay para abonados.

De acuerdo con la plataforma Boletomóvil, los boletos para este duelo de cuartos de final van desde los 1,750 hasta los 5,279 pesos. No obstante, la disponibilidad puede cambiar conforme avance la venta, por lo que se recomienda consultar la plataforma antes de realizar el pago. Mientras que las entradas del Rayados ante América también inició el martes a público en general.

Pachuca vs Chivas Los boletos van desde los 1,750 hasta los 5,279 pesos.

Los precios de los boletos y sus secciones

Norte: 1,750 pesos.

1,750 pesos. Sur: 1,944 pesos.

1,944 pesos. Sección 03: 2,139 pesos.

2,139 pesos. Sección P3: 2,397 pesos.

2,397 pesos. Sección 07: 2,591 pesos.

2,591 pesos. Poniente: 2,721 pesos.

2,721 pesos. Sección P5 : 3,885 pesos.

: 3,885 pesos. Sección P3 (Fila 1): 5,279 pesos.

¿Dónde y cómo comprar boleto para Pachuca vs Chivas?

El Club Pachuca habilitó la venta general mediante Boletomóvil. El equipo anunció esta modalidad el martes 24 de noviembre a través de sus redes sociales, con un enlace directo a la plataforma.

Una vez dentro del portal, el usuario debe ingresar al evento Pachuca contra Guadalajara, consultar las zonas disponibles y seleccionar la cantidad de accesos que desea adquirir. Después tendrá que revisar el importe total, completar los datos que solicite la plataforma y seguir las instrucciones para efectuar el pago. La disponibilidad y los precios finales dependen de las localidades que permanezcan a la venta.

Otro requisito importante corresponde al Fan ID, documento digital que los aficionados necesitan para ingresar al inmueble. Por esta razón, quienes planeen asistir deben verificar que cuentan con su registro antes del encuentro y consultar las indicaciones de acceso que publique el club.