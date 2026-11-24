Los Diablos Rojos del Toluca recibirán a los Rojinegros del Atlas en el primer capítulo de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El encuentro será el miércoles 25 de noviembre a las 7 de la tarde en el Estadio Nemesio Diez. Los aficionados que quieran asistir pueden consultar las opciones de acceso mediante Boletomóvil, aunque la disponibilidad dependerá de las localidades restantes.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Toluca vs Atlas?

Al redactar la nota, hay boletos disponibles solo para abonados, aunque ya la página que oferta los boletos no tiene disponible el evento. No obstante, otro intermediario oferta las localidades desde 800 pesos para Tribuna Diablos, 1,100 pesos en General y 1,500 pesos en Preferente. Estas cantidades corresponden a su catálogo comercial y no representan una lista oficial del club, que es transmitido por Azteca Deportes.

Boletos Toluca vs Atlas Los boletos para el partido de ida solo son para abonados. (Facebook: Toluca FC)

La propia plataforma advierte que sus tarifas pueden superar el valor oficial de las entradas y que tanto los precios como la disponibilidad pueden cambiar.

Cabe mencionar que Boletomóvil no muestra una tarifa general para todas las zonas. Por ello, no existen precios confirmados que permitan establecer el precio oficial mínimo y máximo para esta eliminatoria.

¿Dónde comprar los boletos para el Toluca vs Atlas?

Boletomóvil es la plataforma señalada para adquirir las entradas correspondientes al partido de ida. Sin embargo, el portal muestra una preventa exclusiva para abonados. Para acceder, los usuarios deben iniciar sesión y agregar sus abonos digitales.

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Quienes cuentan con una tarjeta física necesitan introducir los datos solicitados por el sistema. La página consultada no presenta una venta general abierta ni confirma localidades disponibles para cualquier aficionado

El partido de ida se disputará este miércoles 25 de noviembre a las 7 de la tarde en el Estadio Nemesio Diez. Mientras que el encuentro de vuelta tendrá lugar el sábado 28 a las 7 de la tarde en el Estadio Jalisco.