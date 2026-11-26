Así como muchos se preguntan por el clima del partido entre Pachuca y Chivas, también crece el interés por las cuotas de un encuentro que abrirá la serie de Cuartos de Final del Apertura 2026. El Guadalajara llega como favorito por su posición en la fase regular, aunque los Tuzos atraviesan un buen momento. Las casas de apuestas se hacen eco de eso.

Mientras surge la pregunta sobre qué partidos de Liguilla se juegan hoy, también aparecen las consultas sobre cuánto se puede ganar con cada resultado. Las cuotas muestran una ligera ventaja para el equipo de Gabriel Milito.

Santiago Sandoval, jugador de Chivas de Guadalajara en el Apertura 2026 (IG / Chivas)

Las apuestas más destacadas para Pachuca vs Chivas

Según algunas de las casas de apuestas más populares, estas son las principales cuotas disponibles para el encuentro:

Resultado del partido

Pachuca: 2.75

2.75 Empate: 3.30

3.30 Chivas: 2.57

Total de goles

Más de 0.5: 1.05

1.05 Menos de 0.5: 9.50

9.50 Más de 1.5: 1.29

1.29 Menos de 1.5: 3.50

Liga BBVA MX Apertura 2026 Pachuca 2-0 Toluca Salomon Rondon celebrates his goal 2-0 of Pachuca during the 17th round match between Pachuca vs (and) Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Hidalgo Stadium, on November 21, 2026 in Pachuca, Hidalgo, Mexico. (Ulises Naranjo/Ulises Naranjo)

Jugador o su sustituto marcará

Salomón Rondón: 2.00

2.00 Ángel Sepúlveda: 2.45

2.45 Ricardo Marín: 2.65

2.65 Santiago Sandoval: 3.15

3.15 Roberto Alvarado: 3.35

Las cifras corresponden a cuotas de referencia y pueden cambiar antes del inicio del partido. Por ejemplo, una cuota de 2.57 para Chivas significa que una apuesta ganadora de 100 pesos devolvería 257 pesos, incluyendo los 100 pesos iniciales.

Pachuca vs. Chivas por la Liguilla del Apertura 2026: detalles y cómo llegan

El partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 entre Pachuca y Chivas se juega este jueves 26 de noviembre, a las 19:00 horas del centro de México, en el Estadio Hidalgo. El árbitro designado es Fernando Hernández.

Jugadores de Chivas de Guadalajara (Foto: X Chivas)

Chivas terminó como líder de la fase regular con 33 puntos y apenas 15 goles recibidos. Además, cerró el torneo invicto como visitante. Esa posición le da una ventaja importante: si el marcador global termina empatado, avanzará a semifinales.

Pachuca, dirigido por Benjamín Mora, clasificó 8º con 25 unidades, pero llega con 4 victorias consecutivas frente a Toluca, Atlas, Tigres y América. También cuenta con Salomón Rondón, campeón de goleo del torneo con 17 tantos.

El antecedente más reciente entre ambos fue un empate 1-1 en la Jornada 6 de este mismo torneo de la Liga BBVA MX. La serie se definirá el domingo 29 de noviembre, a las 19:07 horas, en el Estadio Akron.