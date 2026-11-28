Los partidos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 definirán a los cuatro equipos que seguirán en la lucha por el título de la Liga BBVA MX. Tanto el Club América como Chivas tienen posibilidades de avanzar a la siguiente instancia y, en este contexto, muchos aficionados se preguntan si existe la posibilidad de que haya un Clásico Nacional en las semifinales.

Si bien es cierto que ambos equipos corren con ventaja deportiva en sus respectivas series por haber finalizado en una mejor posición que sus rivales en la fase regular, este mismo criterio será determinante a la hora de definir los emparejamientos de la próxima instancia de la Liguilla.

¿Pueden enfrentarse América y Chivas en las semifinales del Apertura 2026?

La realidad es que no existe ninguna combinación de resultados que permita un Clásico Nacional en las semifinales del Apertura 2026. De acuerdo al reglamento de la Liga BBVA MX, el equipo mejor ubicado en la Tabla General deberá enfrentarse al peor clasificado de los cuatro semifinalistas.

Teniendo en cuenta que Chivas finalizó la fase regular en el liderato y América ocupó la tercera posición, es matemáticamente imposible que ambos equipos se enfrenten en dicha instancia. Y es que, independientemente de lo que ocurra en los cuartos de final, al menos un equipo peor ubicado que las Águilas avanzará a las semifinales: Atlas o Toluca.

De esta manera, estos son todos los posibles enfrentamientos de semifinales en caso de que América y Chivas consigan su boleto:

Chivas vs. Atlas y Cruz Azul vs. América.

Chivas vs. Toluca y Cruz Azul vs. América.

Chivas vs. León y América vs. Atlas.

Chivas vs. León y América vs. Toluca.

Liga BBVA MX Clausura 2026 Guadalajara 1-0 America Raphael Veiga of America during the 6th round match between Guadalajara and America as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on February 14, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico. (Javier Palacios/Javier Palacios)

¿Qué resultados deben darse para que haya un Clásico Nacional en la Liguilla del Apertura 2026?

La única posibilidad de que América y Chivas vuelvan a verse las caras en el presente certamen es que ambos equipos lleguen a la Gran Final del Apertura 2026. Para ello, primero deberán superar sus respectivas series de cuartos de final y posteriormente eliminar a sus rivales en semifinales.

Mientras que el cuadro azulcrema necesita ganar o empatar ante Rayados de Monterrey en el Estadio Banorte, el Guadalajara está obligado a vencer por cualquier marcador a Pachuca en el Estadio Akron para mantenerse con vida en la Liguilla.