Pumas UNAM vs Club América: cuánto cuestan los boletos para el Clásico Capitalino

El Estadio Olímpico Universitario será la sede del duelo entre Pumas y América, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026. La venta oficial ya comenzó. Entre las opciones más económicas para disfrutar del Clásico Capitalino están las cabeceras, mientras que los palcos y las plateas tienen las tarifas más elevadas.

El encuentro está programado para las 9 de la noche, tiempo del centro de México, en Ciudad Universitaria. Para quienes planean asistir, se recomienda revisar el costo final antes de pagar, ya que los precios publicados por el club no incluyen los cargos de la plataforma de venta, como lo será el duelo donde Mateo Chávez enfrentará a la Juventus en la Europa League.

Pumas vs América Los boletos van desde los 400 hasta los 1,400 pesos. (Sitio web: Universidad Nacional.)

Precios para ver Pumas vs. América

La lista de tarifas anunciada para el partido contempla ocho localidades. La entrada más barata cuesta 400 pesos, mientras que las más caras alcanzan los 1,400 pesos antes de los cargos adicionales.

Cabecera norte: $400

Cabecera Sur: $500

Pebetero: $550

Platea Baja: $650

Palomar: $700

Palomar Goya: $800

Platea: $1,400

Palco: $1,400.

¿Dónde comprar boletos para Pumas vs. América?

La compra en línea se realiza a través de la página oficial de Ticketmaster México. La preventa exclusiva para clientes Mifel se llevó a cabo el 28 y 29 de octubre, mientras que la venta general comenzó el viernes 30 de octubre a las 10 de la mañana. Cabe mencionar que la plataforma establece un límite de cuatro entradas por comprador, aunque la disponibilidad puede cambiar conforme avanza la comercialización.

Fecha y hora para el Clásico Capitalino

El partido se disputará el sábado 7 de noviembre a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario, ubicado en Ciudad Universitaria. El duelo es de suma importancia para Pumas, ya que necesita ganar para mantener vivas sus aspiraciones de ingresar a Liguilla. Mientras que América pelea por el liderato del Apertura 2026.