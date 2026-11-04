Ver a Mateo Chávez en AZ Alkmaar vs Juventus: Cuánto cuestan los boletos

Mateo Chávez, quien recibió una pésima noticia hace 2 semanas, tendrá una cita importante con el AZ Alkmaar, que recibirá a la Juventus en la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-2027. El partido está programado para este jueves 5 de noviembre, a las 9 de la noche en Países Bajos.

Para quienes buscan asistir al encuentro, hay una dificultad: el club neerlandés informó que la venta general terminó y que las entradas están agotadas. La única posibilidad es encontrar boletos en reventa, mientras que la Juventus también reportó que ya vendió el sector visitante.

El club neerlandés informó que la venta general terminó y que las entradas están agotadas para ver a Mateo.|AZ Alkmaar

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Mateo Chávez?

La Juventus publicó un precio oficial de 35 euros por entrada para el sector visitante, sin descuentos por edad, que en pesos mexicanos son alrededor de 734. Sin embargo, esa tarifa corresponde al espacio reservado para los aficionados del conjunto italiano y ya no está disponible en la venta ordinaria.

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Foot Ticket Finder muestra precios desde 125 euros, equivalentes a aproximadamente 2 mil 620 pesos mexicanos. En esa misma plataforma aparecen localidades de categoría Longside desde 805 euros, alrededor de 16 mil 873 pesos, y entradas electrónicas desde 858 euros, cerca de 17 mil 980 pesos. Estas cantidades corresponden a vendedores externos y pueden cambiar conforme se acerque el inicio del partido.

Cabe mencionar que la institución de Países Bajos recomienda comprar únicamente por vías oficiales, debido al riesgo de adquirir entradas falsas o bloqueadas en sitios no autorizados. Antes de pagar en una plataforma externa, es necesario revisar quién vende el boleto, qué cargos aplica y cuáles son sus condiciones de devolución.

Estadísticas de Mateo Chávez en la Europa

La ficha de Mateo Chávez en UEFA dice que suma dos partidos y 104 minutos, con un promedio de 34.67 minutos por encuentro. Además, registra cuatro entradas, seis balones recuperados y una precisión de pase del 90.5 por ciento, de acuerdo con las estadísticas oficiales del torneo.