A más de 1,000 pesos: los precios OFICIALES para el partido Pumas vs América en el Estadio Olímpico Universitario
América y Pumas se enfrentan en la penúltima jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga MX; el encuentro que levanta pasiones e interés tiene los boletos en venta, pero nada accesibles llegando a ir por encima de los mil pesos.
Los Pumas se enfrentan a América en la Jornada 16 de la Liga MX, juego que se celebrará el sábado 7 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, encuentro para el cual los boletos están a la venta, con precios que se perciben altos llegando hasta los mil 400 pesos, de acuerdo a la información que comparte el propio equipo auriazul en sus redes sociales.
Te podría interesar: Resultados de la Jornada 4 de la Champions League y cómo va la tabla general
Pumas ante América, de la penúltima fecha del torneo, despierta interés por la rivalidas y tradición que existen entre estos equipos, pero para los locales es un juego vital por dos factores altamente importantes para la institución y para la afición:
- Pumas se juega sus últimas chances de ir a Liguilla. El equipo de Esteban Solari de momento está eliminado pero aún hay seis puntos disponibles y los resultados que se den entre otros equipos determinará si sigue en competencia o queda eliminado
- Otro tema que va más allá de lo deportivo, es el orgullo que hay en esta clase de partidos, por lo que Pumas desde ese enfoque jugango en casa, está obligado a ir por todo
Te podría interesar: Las dos despedidas oficiales hacia Jesús de Miguel
¡Auriazules, los boletos para el partido ante América siguen disponibles en Ticketmaster! 👉 https://t.co/uEXJIUKubr ¡Nos vemos el próximo sábado 7 de noviembre en el Olímpico Universitario! 🏟️👋 #SiemprePumas https://t.co/yc3v0vrrrj— PUMAS (@PumasMX) November 4, 2026
Los boletos de Pumas vs América, para el partido que podría determinar el rumbo hacia liguilla
Pumas, instalado en el sitio décimo sitio con 20 puntos luego de 15 partidos jugados, de los cuales a ganado cinco, ha empatado otros cinco juegos y el mismo número de juegos los han perdido.
Delante de Pumas, está Rayados que tiene 21 puntos en el noveno escalón y en el puesto 8 del torneo está la revelación que es Santos y que con 22 puntos ya está en zona de Liguilla y en esa zona de la tabla cualquier cosa podría suceder.
Con esa expectativa los universitarios están esperando el partido y a la par conocen el precio de los boletos para este sábado 7 de septiembre, arrancando desde los 400 pesos y hasta máximo $1,400 pesos en el acceso más caro.
- Cabecera Norte: $ 400
- Cabecera Sur: $ 500
- Pebetero: $ 550
- Planta Baja: $ 650
- Palomar: $ 700
- Palomar Goya: $ 800
- Platea: $ 1,400
- Palco: $ 1,400
Es importante destacar que para los boletos de Pumas vs América, aún faltaría considerar los costos por servicio extra por la boletera.
¿Cuáles son todos los partidos de la Jornada 16 de la Liga MX?
- Viernes 6 de noviembre
Necaxa vs Tijuana
San Luis vs Juárez
Atlante vs Santos
Atlas vs Pachuca
- Sábado 7 de noviembre
Tigres vs Cruz Azul
Toluca vs Rayados
Pumas vs América
- Domingo 8 de noviembre
Querétaro vs Puebla
León vs Chivas