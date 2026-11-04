A más de 1,000 pesos: los precios OFICIALES para el partido Pumas vs América en el Estadio Olímpico Universitario

Los Pumas se enfrentan a América en la Jornada 16 de la Liga MX, juego que se celebrará el sábado 7 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, encuentro para el cual los boletos están a la venta, con precios que se perciben altos llegando hasta los mil 400 pesos, de acuerdo a la información que comparte el propio equipo auriazul en sus redes sociales.

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Pumas ante América, de la penúltima fecha del torneo, despierta interés por la rivalidas y tradición que existen entre estos equipos, pero para los locales es un juego vital por dos factores altamente importantes para la institución y para la afición:



Pumas se juega sus últimas chances de ir a Liguilla. El equipo de Esteban Solari de momento está eliminado pero aún hay seis puntos disponibles y los resultados que se den entre otros equipos determinará si sigue en competencia o queda eliminado

Otro tema que va más allá de lo deportivo, es el orgullo que hay en esta clase de partidos, por lo que Pumas desde ese enfoque jugango en casa, está obligado a ir por todo

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¡Auriazules, los boletos para el partido ante América siguen disponibles en Ticketmaster! 👉 https://t.co/uEXJIUKubr ¡Nos vemos el próximo sábado 7 de noviembre en el Olímpico Universitario! 🏟️👋 #SiemprePumas https://t.co/yc3v0vrrrj — PUMAS (@PumasMX) November 4, 2026

Los boletos de Pumas vs América, para el partido que podría determinar el rumbo hacia liguilla

Pumas, instalado en el sitio décimo sitio con 20 puntos luego de 15 partidos jugados, de los cuales a ganado cinco, ha empatado otros cinco juegos y el mismo número de juegos los han perdido.

Delante de Pumas, está Rayados que tiene 21 puntos en el noveno escalón y en el puesto 8 del torneo está la revelación que es Santos y que con 22 puntos ya está en zona de Liguilla y en esa zona de la tabla cualquier cosa podría suceder.

Con esa expectativa los universitarios están esperando el partido y a la par conocen el precio de los boletos para este sábado 7 de septiembre, arrancando desde los 400 pesos y hasta máximo $1,400 pesos en el acceso más caro.

Cabecera Norte: $ 400

Cabecera Sur: $ 500

Pebetero: $ 550

Planta Baja: $ 650

Palomar: $ 700

Palomar Goya: $ 800

Platea: $ 1,400

Palco: $ 1,400

Es importante destacar que para los boletos de Pumas vs América, aún faltaría considerar los costos por servicio extra por la boletera.

¿Cuáles son todos los partidos de la Jornada 16 de la Liga MX?

Viernes 6 de noviembre

Necaxa vs Tijuana

San Luis vs Juárez

Atlante vs Santos

Atlas vs Pachuca



Sábado 7 de noviembre

Tigres vs Cruz Azul

Toluca vs Rayados

Pumas vs América



Domingo 8 de noviembre

Querétaro vs Puebla

León vs Chivas