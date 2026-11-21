Pumas recibirá a Monterrey este sábado 21 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, en un partido que puede definir el futuro de ambos equipos en el Apertura 2026. El encuentro de la Jornada 17 comenzará a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, y para ese momento se esperan 17 °C y 0% de probabilidad de lluvia en Ciudad Universitaria, según Meteored.

El equipo de la UNAM llega con 21 puntos y necesita ganar y esperar otros resultados para avanzar a la Liguilla. Los Rayados, por su parte, suman 24 unidades luego de vencer a Querétaro en su partido pendiente de la Jornada 7 y también buscarán asegurar su boleto en la última fecha.

¿Cómo estará el clima a la hora exacta del Pumas vs Monterrey?

Al silbatazo inicial se prevén nubes y claros, con una sensación térmica de 16 °C. El pronóstico por hora para Ciudad Universitaria, en la alcaldía Coyoacán, indica una humedad del 61% y viento del suroeste de 6 km/h, con rachas de hasta 20 km/h.

Para quienes planean llegar con una hora de anticipación, el termómetro marcaría 19 °C a las 18:00. El sol se pondrá a las 17:57, por lo que ya habrá oscurecido cuando Pumas y Monterrey salten a la cancha.

Estadio Olímpico Universitario Todos los récords que mantiene el Olímpico Universitario (Foto: Pumas UNAM)

¿Lloverá durante el partido en Ciudad Universitaria?

Meteored prevé 0% de probabilidad de lluvia entre las 18:00 y las 21:00 horas en la zona del Estadio Olímpico Universitario. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional contempla lluvias aisladas durante la tarde en su pronóstico para el conjunto de la Ciudad de México.

La temperatura bajará conforme avance el encuentro. A las 20:00 horas se esperan 16 °C y, hacia las 21:00, el termómetro marcaría 15 °C, con una sensación térmica de 14 °C y cielo parcialmente nublado. Si vas a seguir el partido desde la tribuna, una chamarra ligera puede servirte para el regreso.