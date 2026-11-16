Así como Matías Almeyda dejó una profunda reflexión, Rayados sueña con la Liguilla tras conseguir una victoria fundamental para mantener vivas sus aspiraciones en el Apertura 2026. Monterrey derrotó 1-0 a Querétaro y llegó a 24 puntos, resultado que lo colocó en el séptimo puesto de la clasificación.

Mientras muchos se preguntaban por qué se jugó Querétaro vs. Monterrey en pleno parón de selecciones, el encuentro pendiente de la Jornada 7 terminó siendo determinante para los dirigidos por Almeyda. Ahora, los regiomontanos dependen de sí mismos para conseguir su boleto a los cuartos de final, aunque todavía deben enfrentar a Pumas.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Queretaro vs Monterrey Diego Rossi celebrates his goal 0-1 of Monterrey during the 7th round match between Queretaro vs (and) Monterrey as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at La Corregidora Stadium, on November 14, 2026 in Santiago de Queretaro, Mexico. (Adrian Macias/Adrian Macias)

¿Qué más necesita Rayados para clasificar a Liguilla si gana el partido?

Monterrey solamente necesita vencer a Pumas en la Jornada 17 para asegurar su clasificación directa. Con una victoria llegaría a 27 puntos, una cantidad que ya no podrían alcanzar León, Pachuca, Tijuana ni la UNAM.

Además, podría mejorar su posición en la tabla y terminar hasta en el quinto puesto, dependiendo de otros resultados. Su objetivo será cerrar la fase regular con otro triunfo.

Matías Almeyda Almeyda comparte qué le dijo a sus jugadores para clasificar a la Liguilla (Rayados de Monterrey)

¿Qué más necesita Rayados para clasificar a Liguilla si empata el partido?

Si Rayados iguala ante Pumas terminará con 25 unidades y tendrá que esperar otros resultados. León podría superarlo si gana, mientras que Pachuca y Tijuana también podrían alcanzarlo con una victoria.

En ese escenario, la diferencia de goles lo perjudica. Monterrey tiene +2, por debajo de Pachuca (+9) y Tijuana (+3), por lo que un empate lo dejaría expuesto a perder posiciones.

Matías Almeyda y una profunda reflexión: “Yo soy extranjero y creo más en los mexicanos que muchos mexicanos” (Foto: X / Rayados.)

¿Qué más necesita Rayados para clasificar a Liguilla si pierde el partido?

Una derrota dejaría a Monterrey con 24 puntos y sin la clasificación asegurada. Pumas podría alcanzarlo en unidades y superarlo si le propina una goliza.

Además, León, Pachuca y Tijuana podrían rebasarlo con sus respectivos resultados. Por eso, perder en Ciudad Universitaria complicaría seriamente las aspiraciones de Rayados.

¿Cuándo juega Rayados de Monterrey contra Pumas por la Jornada 17?

El partido entre Pumas y Monterrey se disputará el sábado 21 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario. Pumas llega con 21 unidades y -2 de diferencia de gol.