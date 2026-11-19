Este próximo fin de semana se definirá quiénes serán los clubes que clasificarán a la Liguilla del Apertura 2026. Sin embargo, la parte alta de la tabla general también merece atención, ya que tres clubes se disputan el liderato: Cruz Azul, Chivas y Club América. Este último enfrentará a Tigres y, si consigue vencer en el Estadio Universitario, cambiará el panorama pensando en la Fiesta Grande.

Cruz Azul llega a la Jornada 17 como único líder de la Liga BBVA MX con 32 puntos, mientras que tanto América como Chivas llegan empatados con 30 unidades cada uno. No obstante, las Águilas se posicionan como escoltas por tener una mejor diferencia de gol. En este contexto, si los dirigidos por Guillermo Almada logran vencer a Tigres, serán líderes momentáneos hasta que se juegue el partido entre cementeros y rojiblancos.

¿Cómo cambia el panorama del Apertura 2026 con un triunfo del América?

Si América consigue el triunfo de visitante ante los Felinos, se posicionará como líder del Apertura 2026 con 33 unidades. En este contexto, Cruz Azul estará obligado a vencer a Chivas en la última fecha para poder mantener el liderato. Un empate ante los rojiblancos lo dejaría con los mismos puntos que las Águilas, sin embargo, el equipo de Joel Huiqui cuenta con una diferencia de gol menor, por lo que no sería suficiente para terminar como líder en la fase inicial.

Liga BBVA MX Clausura 2026 Guadalajara vs Cruz Azul - SFV Angel Sepulveda (L) of Guadalajara fights for the ball with Agustin Palavecino (R) of Cruz Azul during the semifinals second leg match between Guadalajara vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Jalisco Stadium, on May 16, 2026 in Guadalajara, Jalisco Mexico. (Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris)

Por otro lado, Chivas necesitará vencer a Cruz Azul por una diferencia de 6 goles o más para poder superar al América en dicho apartado. Este panorama es muy complicado, por lo que el Guadalajara quedaría prácticamente fuera de competencia por el primer lugar en caso de un triunfo azulcrema en El Volcán.

¿Cuándo y a qué hora se enfrentará el América ante Tigres y cómo ver EN VIVO?

El Club América visitará a Tigres este sábado 21 de noviembre en el Estadio Universitario, por la Jornada 17 del Apertura 2026. El encuentro está programado para comenzar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido se podrá ver EN VIVO y GRATIS por Azteca 7, así como en el sitio web y la app de TV Azteca Deportes. Si lo sigues desde tu celular, basta con ingresar a la sección «En Vivo» de la aplicación y seleccionar la señal de Azteca 7.

En caso de ganar en El Volcán, las Águilas dormirán como líderes y tendrán que esperar hasta el domingo 22 de noviembre para saber si se quedan con el primer lugar. Ese día, Chivas y Cruz Azul se enfrentarán a las 17:07 horas en el Estadio Akron.