El posible fichaje de Santiago Homenchenko por Cruz Azul saldría en una millonada, ya que la cantidad que pediría Querétaro rondaría entre los 11 o 12 millones de dólares, el mismo precio que la directiva celeste le puso a Erik Lira, quien es pretendido por Atlas y que recientemente se convirtió en el héroe de México en el duelo ante Jamaica.

Lo que se sabe del interés de Cruz Azul

El portal de Vamos Azul informó que los Gallos Blancos pedirían entre 11 y 12 millones de dólares para darle salida al mediocampista. No obstante, algunas fuentes indicaron que no desean desprenderse del futbolista.

Santiago Homenchenko El uruguayo está en la mira de la Máquina, que tendrá que pagar una millonada. (Instagram: @homenchenko_28)

Esa cantidad supera ampliamente las estimaciones que ofrecen los portales especializados. Transfermarkt tasó al uruguayo en 4.5 millones, que en dólares serían casi 5 millones. Por lo que la diferencia sería de hasta 7 millones de dólares.

Cabe destacar que el uruguayo tiene vínculo con la institución queretana hasta el 30 de junio de 2029, después de que el club hizo válida su opción de compra en mayo de 2026. Aunque Pachuca conservó el 30 por ciento de una futura transferencia.

Lo que dijo Joel Huiqi sobre Homenchenko

El nombre del futbolista apareció en la conversación sobre posibles refuerzos celestes después del enfrentamiento entre ambos clubes en el Apertura 2026. Tras ese encuentro, Joel Huiqui reconoció las condiciones del jugador, aunque aclaró que el cuerpo técnico todavía tenía tiempo para analizar las opciones del siguiente mercado.

“Santiago es un gran jugador, pero para la búsqueda de jugadores en el próximo torneo tenemos mucho tiempo para analizar”, declaró el entrenador.

Huiqui también precisó que el plantel estaba completo en ese momento y que el uruguayo, al igual que otros futbolistas, podía aparecer entre las alternativas futuras. Por ahora, el interés deportivo y la posibilidad de una contratación son escenarios distintos.