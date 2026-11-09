¿Por qué Querétaro vs Rayados de Monterrey es un partido trascendental?

Rayados de Monterrey y Querétaro podrían cambiar por completo los últimos puestos de clasificación a la Liguilla del Apertura 2026. Ambos equipos deberán disputar la Jornada 7 pendiente, que fue reprogramada por la Liga BBVA MX debido a los compromisos por Leagues Cup que debía afrontar el equipo regiomontano, este próximo fin de semana.

Los dos clubes se encuentran fuera de los puestos de clasificación a la Fiesta Grande, pero el ganador del encuentro podría ingresar a la zona del Top 8 antes de la última jornada. La importancia de este partido creció considerablemente tras la Jornada 16, ya que representa una oportunidad para tomar ventaja sobre varios rivales que solamente tienen tres puntos más por disputar.

¿Cómo puede cambiar la tabla el partido entre Querétaro y Monterrey?

Tras el cierre de la Jornada 16, Rayados ocupa el décimo lugar con 21 puntos, mientras que Querétaro aparece en la duodécima posición con 20 unidades. Por delante están Santos Laguna con 25, León con 23, Pachuca con 22 y Tijuana con 22. Pumas también suma 21 puntos, aunque ya disputó 16 encuentros.

Querétaro vs Rayados, Apertura 2026 Por qué el partido entre Querétaro y Monterrey se juega en plena fecha FIFA (Azteca Deportes)

En este contexto, una victoria de Monterrey lo llevaría a 24 unidades y lo colocaría en el séptimo puesto. León bajaría al octavo lugar y Pachuca quedaría noveno, momentáneamente fuera de la Fiesta Grande. Resulta que los Tuzos cuentan con una mejor diferencia de goles que Tijuana, pero ambos serían superados en puntos por los regiomontanos.

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Por su parte, Querétaro alcanzaría los 23 puntos si consigue el triunfo y también entraría entre los ocho primeros. Con una victoria por uno a seis goles de diferencia, ocuparía el octavo lugar, por detrás de León. Solamente una goleada por siete o más tantos de ventaja le permitiría superar también a los esmeraldas.

El empate dejaría a Rayados con 22 unidades y a los Gallos Blancos con 21. En ese escenario, ninguno entraría a zona de Liguilla: Monterrey seguiría décimo y Querétaro duodécimo por diferencia de goles. De esta manera, Pachuca conservaría el último boleto provisional. Estos movimientos se desprenden del cálculo de puntos y desempates sobre la clasificación actual.

Liga BBVA MX El campeonato retomará su actividad con la Jornada 17, que se jugará entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre. (Facebook: Liga BBVA MX)

¿Cuándo y a qué hora se juega Querétaro vs Rayados?

De acuerdo con el anuncio oficial de Monterrey, el partido pendiente se disputará el sábado 14 de noviembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Corregidora.

El encuentro se jugará antes de la última jornada, programada del 20 al 22 de noviembre. Por ello, su resultado modificará las necesidades de varios equipos para el cierre: Pachuca, León y Tijuana seguirán de cerca un duelo que puede cambiar la distribución de los últimos boletos.