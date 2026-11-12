Matías Almeyda le dijo a sus jugadores qué es lo que necesita Rayados de Monterrey para clasificar a la Liguilla

Rayados de Monterrey aún tiene posibilidades de ingresar a la Liguilla del Apertura 2026 pese a haber sido goleado por Toluca en la Jornada 16. Esto se debe a que el equipo regio adeuda la séptima fecha del torneo, ya que en aquel entonces se encontraba afrontando sus respectivos compromisos de la Leagues Cup. Sin embargo, Matías Almeyda no tendrá margen de error y ya se lo comunicó a sus jugadores.

Previo al choque contra Querétaro que se llevará a cabo en plena fecha FIFA durante este fin de semana, Almeyda asistió a la conferencia de prensa en El Barrial donde analizó la derrota ante los Diablos Rojos, pero también palpitó el duelo ante los Gallos Blancos. El técnico argentino compartió qué le dijo a sus jugadores para afrontar los últimos compromisos de la fase regular, dejando en claro que disputarán “dos finales”.

¿Qué le dijo Matías Almeyda a los jugadores de Rayados?

“Se los ve bien, más allá de este golpazo que sufrimos, pero con ganas. Mientras haya ganas y tengamos esta fe que nos mueve, y creer en lo que venimos haciendo, vamos a dar competencia”, expresó el ‘Pelado’ Almeyda dejando en claro que hay posibilidades concretas de estar presente en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Puebla vs. Monterrey Paxon Ruffin and Orbelin Pineda of Monterrey during the 12th round match between Monterrey vs (and) Pachuca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on October 18, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (MexSport)

Luego, recalcó la exigencia básica que debe mostrar su equipo para poder afrontar estos últimos dos compromisos y cumplir con el primer objetivo: “Tenemos que ser competitivos. El otro día no fuimos competitivos. Cuando somos competitivos, el equipo alcanza un nivel a la par, o a veces mejor que un rival. Bueno, ese es nuestro Rayados“, concluyó.

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¿Qué necesita Rayados para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?

Pese a la goleada sufrida ante Toluca, Rayados todavía depende de sí mismo para clasificar a la Liguilla. Actualmente, el equipo de Almeyda ocupa la décima posición con 21 puntos, pero tiene seis unidades por disputar. Si consigue vencer a Querétaro y Pumas, llegará a 27 y asegurará su presencia en los Cuartos de Final sin depender de otros resultados.

Sin embargo, el panorama cambiará si deja puntos en el camino. Con una victoria y un empate, Monterrey terminará con 25 unidades y deberá estar atento a los resultados de León, Pachuca y Tijuana, además de los posibles criterios de desempate. Una cosecha menor complicaría todavía más sus posibilidades de estar presente en la Fiesta Grande.

En este contexto, los dirigidos por Almeyda visitarán a Querétaro el sábado 14 de noviembre y cerrarán la fase regular ante Pumas, también como visitantes, el sábado 21. Dos triunfos les permitirán cumplir con el primer objetivo del semestre, por lo que la clasificación aún está en sus manos.