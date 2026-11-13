Querétaro vs Rayados de Monterrey: cuánto cuestan los boletos para ver el partido en el Estadio Corregidora

Querétaro y Rayados de Monterrey serán los únicos equipos de la Liga BBVA MX en disputar un partido oficial en plena fecha FIFA. El parón de selecciones obligó al futbol mexicano a entrar en una pausa, aunque este fin de semana se jugará el partido correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 que quedó pendiente.

Esto se debe a que el encuentro fue reprogramado por el calendario del cuadro regiomontano, que por aquel entonces debía disputar la final de la Leagues Cup. Ahora, los Gallos Blancos recibirán al equipo dirigido por Matías Almeyda en un partido que podría cambiar por completo la zona de clasificación a la Liguilla. A continuación, te mostramos cuánto cuesta ver el cotejo en el Estadio Corregidora.

¿Cuánto cuestan los boletos para Querétaro vs Rayados de Monterrey?

De acuerdo con el selector oficial, estos son los precios anunciados por boleto para el encuentro en el Corregidora:

Corners altos: $189 pesos mexicanos.

Central Oriente Alto: $219 pesos mexicanos.

Cabecera Sur Baja: $269 pesos mexicanos.

Central Poniente Alto: $319 pesos mexicanos.

Red Cola Oriente Bajo, lateral y bloques G: $419 pesos mexicanos.

Central Oriente Bajo: $469 pesos mexicanos.

Zona Azul Lateral: $519 pesos mexicanos.

Azul Central: $569 pesos mexicanos.

Platea Norte y Platea Sur: $619 pesos mexicanos.

Club 442: $2,719 pesos mexicanos.

Los montos corresponden a las tarifas identificadas como “desde” en la plataforma, consultadas el 13 de noviembre. Por ello, antes de completar la compra es necesario revisar el total a pagar y los posibles cargos por servicio.

Estadio La Corregidora.jpg (Mexsport)

¿Dónde comprar los boletos para Querétaro vs Monterrey?

Las entradas se pueden adquirir a través del portal oficial de boletos de Querétaro. Dentro de la plataforma, los aficionados deben seleccionar el encuentro contra Monterrey y consultar el mapa del estadio para elegir su ubicación, de acuerdo con las localidades disponibles.

Además de elegir su sector, quienes asistan deben tomar en cuenta los requisitos de ingreso. De acuerdo con la información publicada por el club, es obligatorio presentar el Fan ID junto con el boleto, que puede mostrarse en formato digital desde el celular.

¿Cuándo y a qué hora juegan Querétaro y Rayados?

El partido está programado para este sábado 14 de noviembre, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. La sede será el Estadio Corregidora, ubicado en Avenidas de las Torres, en la zona de Centro Sur de Santiago de Querétaro.

Pese al parón de selecciones, ambos equipos tendrán actividad para recuperar este compromiso del Apertura 2026. Rayados informó que el encuentro fue reprogramado por su participación en la Leagues Cup, por lo que ahora visitará a Gallos Blancos para disputar la séptima fecha pendiente.