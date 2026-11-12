Liga BBVA MX entra en el ranking de las mejores del mundo: en qué lugar quedó

La Liga BBVA MX aparece entre las 20 mejores ligas del mundo en una clasificación que compara la fortaleza de los clubes de distintos países. El campeonato mexicano ocupa el puesto 16 de los Opta Power Rankings, de acuerdo con el corte difundido el 6 de noviembre, y se ubica por encima de la Major League Soccer (MLS).

El listado tiene a la Premier League de Inglaterra en lo más alto, seguida por LaLiga de España y la Bundesliga de Alemania. Sin embargo, uno de los datos que llama la atención para el futbol mexicano es su posición frente a la competición estadounidense, con la que mantiene una rivalidad constante en los torneos de la Concacaf.

¿En qué lugar quedó la Liga BBVA MX entre las mejores ligas del mundo?

El torneo mexicano se colocó en la decimosexta posición con una valoración de 79.2 puntos. Por su parte, la MLS apareció en el puesto 17 con la misma calificación redondeada a un decimal.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Tigres UANL vs Cruz Azul Ricardo Monreal (L) of Tigres fights for the ball with Carlos Rotondi (R) of Cruz Azul during the 16th round match between Tigres UANL vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Universitario Stadium, on November 07, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

Por delante de México quedaron la Superliga de Dinamarca, en el lugar 14, y la Ekstraklasa de Polonia, en el 15. Más abajo aparecen la Primera A de Colombia, en el puesto 18; la LigaPro de Ecuador, en el 19; y la Segunda División de España, que completa el Top 20.

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En Sudamérica, el Brasileirao es el mejor ubicado con el sexto lugar, mientras que la Liga Profesional de Argentina ocupa el octavo. De esta manera, el futbol mexicano también tiene como referencia a dos campeonatos de la región que se mantienen dentro de los primeros diez.

Así quedó el ranking de las 20 mejores ligas del mundo

Premier League (Inglaterra). LaLiga (España). Bundesliga (Alemania). Serie A (Italia). Ligue 1 (Francia). Brasileirao (Brasil). Jupiler Pro League (Bélgica). Liga Profesional (Argentina). Primeira Liga (Portugal). Championship (Inglaterra). Süper Lig (Turquía). Eliteserien (Noruega). Eredivisie (Países Bajos). Superliga (Dinamarca). Ekstraklasa (Polonia). Liga BBVA MX (México). Major League Soccer (Estados Unidos y Canadá). Primera A (Colombia). LigaPro (Ecuador). Segunda División (España).

¿Quién elabora el ranking y cómo se escogen los lugares de cada liga?

La clasificación corresponde a Opta, la marca de datos deportivos de Stats Perform, y se publica a través de Opta Analyst. Se trata de una medición estadística propia para comparar la fortaleza de las competiciones.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Toluca vs Monterrey Joao Dias celebrates his goal 2-0 of Toluca during the 16th round match between Toluca vs (and) Monterrey as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Nemesio Diez Stadium, on November 07, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico. (Brandon/Brandon)

Para determinar las posiciones, primero se asigna una valoración de 0 a 100 a cada club. Después se calcula el promedio de todos los equipos de una liga: cuanto mayor sea esa cifra, mejor será su ubicación.

El modelo utiliza un sistema Elo, que ajusta las puntuaciones según los resultados, la fortaleza del rival y el margen de victoria. Además, cuando dispone de goles esperados (xG), combina el ajuste derivado del marcador real, con un peso del 80%, y el basado en xG, con el 20% restante.

Por esta razón, el puesto de la Liga BBVA MX depende del conjunto de sus participantes. Tener clubes destacados ayuda, pero las valoraciones del resto también influyen en el promedio. Como las puntuaciones se actualizan diariamente, su ubicación puede cambiar conforme se disputan nuevos encuentros.