El Club América y Rayados de Monterrey definirán este sábado 28 de noviembre quién clasificará a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Ambos equipos igualaron sin goles en el Estadio BBVA y se volverán a ver las caras en el Estadio Banorte, aunque sus respectivos entrenadores no podrán contar con varios futbolistas.

Tanto Guillermo Almada como Matías Almeyda arrastran bajas por lesión desde antes del inicio de la Liguilla. Sin embargo, el panorama se complicó para el cuadro regiomontano tras la expulsión de Ricardo Chávez y las molestias físicas que presentó Hugo Cuypers durante el encuentro de ida.

¿Qué jugadores del Club América no jugarán contra Rayados de Monterrey?

Guillermo Almada no podrá contar con Víctor Dávila ni José Raúl Zúñiga, quienes se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones en la rodilla. A ellos se suma Raphael Veiga, quien continúa con su rehabilitación en Brasil tras haber sido operado del hombro y no se espera que esté disponible para la vuelta.

Por otra parte, el estratega uruguayo recuperó a Brian Rodríguez y Erick Sánchez para el inicio de la Liguilla del Apertura 2026. Ambos futbolistas tuvieron minutos en el encuentro de ida frente al conjunto regiomontano.

Raphael Veiga revela la verdad sobre el motivo que lo trajo al América (Facebook:Club América)

¿Qué jugadores de Rayados de Monterrey se perderán la vuelta contra el América?

Matías Almeyda perdió a Ricardo Chávez tras haber sido expulsado a los 11 minutos del encuentro de ida por una infracción sobre Óscar Perea. Además, de acuerdo con ABC Deportes, Esteban Andrada deberá someterse a una operación en la rodilla derecha que lo marginará de lo que resta del Apertura 2026.

A estas dos bajas se suman las incógnitas sobre el estado físico de cuatro futbolistas de ‘La Pandilla’:

Stefan Medina: problemas físicos.

Uros Djurdjevic: lesión en el tobillo derecho.

Diego Rossi: molestias musculares en el muslo derecho.

Hugo Cuypers: molestias físicas durante el partido de ida.

La buena noticia para el estratega argentino es que podrá volver a contar con Carlos Salcedo, quien cumplió su partido de suspensión tras haber sido expulsado frente a Pumas UNAM en la última jornada de la fase regular.