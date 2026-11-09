Jugador del América es visto fuera del país en medio de las actividades del Apertura 2026

Las redes sociales estallaron contra este aún futbolista del América, pues mientras su equipo igualaba ante Pumas y perdía el superliderato, este disfrutaba de la Fórmula 1. Raphael Veiga fue captado en el GP de Brasil, situación que provocó el desprecio de una buena parte de la afición azulcrema. Esta es la situación del jugador brasileño, quien no es tan querido por los seguidores de las águilas.

¿Por qué la afición del América estalló contra Raphael Veiga?

El fin de semana fue bastante complicado para el América, pues empataron ante los Pumas (polémica incluida) y perdieron el liderato del Apertura 2026. Por eso, muchos aficionados encontraron en Raphael Veiga una oportunidad para descargar sus frustraciones. Y es que el jugador del Palmeiras estuvo el fin de semana presumiendo de su vida en Brasil.

El hombre de 31 años tiene contrato de préstamo con el conjunto mexicano hasta diciembre de 2026, sin embargo al luxarse el hombro, se decidió que la operación y rehabilitación se hicieran en su país de origen. Por ello, se encuentra en Brasil, donde aprovechó para asistir al Gran Premio de la Fórmula 1.

Además, compartió las imágenes de cómo disfrutaba de la Copa de Brasil, donde Palmeiras avanzó tras vencer a Vasco da Gama por la vía de los penales. Ante eso, los seguidores del América se enfadaron del “cinismo” de parte de un jugador que todavía tiene contrato con las águilas. Aunque la situación con el mediocampista nacido en Sao Paulo es muy clara.

¿Raphael Veiga se quedará en el América?

Esta respuesta es un secreto a voces, donde todos los involucrados mantienen un perfil profesional de cumplimiento del préstamo hasta finales de año. Pero dado el bajo rendimiento (así se considera su estadía en México), el alto salario y la cantidad pedida ante una posible compra… América no hará válida dicha posibilidad. Fue por eso que se decidió una intervención médica y rehabilitación en Brasil. Por ello, la afición no volvería a ver al jugador brasileño nunca más en las actividades de los azulcremas.