OFICIAL: Raphael Veiga deja el América en pleno Apertura 2026 y regresa a Palmeiras

Raphael Veiga dejó de formar parte del América, al menos, de forma provisoria. El mediocampista brasileño viene de perderse los partidos ante León y Atlas por un golpe que sufrió en uno de los entrenamientos. Sin embargo, sorprendió a los aficionados al mostrar en sus redes sociales que había abandonado México para llegar a Brasil.

Resulta que Veiga abandonó los entrenamientos del América para viajar hacia Brasil, con el objetivo de seguir su tratamiento de recuperación. De acuerdo a la información que compartió Palmeiras, club dueño de su carta, el mediocampista “sufrió una luxación en el hombro izquierdo y será sometido a una cirugía en los próximos días, en São Paulo”.

Por otro lado, el Verdão informó que llegó a un acuerdo con el América para que el jugador realice el tratamiento correspondiente en el Núcleo de Salud y Rendimiento del Palmeiras. Hasta la fecha, no se sabe con exactitud cuánto tiempo tendrá Veiga de recuperación y muchos comienzan a dudar si en verdad volverá a jugar con la camiseta azulcrema.

¿Veiga no jugará más en el América?

Hay que recordar que el brasileño mantiene contrato con las Águilas hasta diciembre, por lo que solamente tiene dos meses asegurados en Coapa. Sin embargo, esta lesión habría cambiado el panorama y es posible que no vuelva a jugar con el América. Según la información que compartió Bolavip México, la directiva encabezada por Santiago Baños habría tomado la decisión de no ejecutar la cláusula de compra.

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Veiga se encuentra cedido desde Palmeiras, pero su contrato cuenta con una opción de compra de un valor estimado de 6 millones de dólares. No obstante, tanto la cúpula directiva como el cuerpo técnico comandado por Guillermo Almada no estarían conformes con el rendimiento del futbolista, sumado a que su ficha tiene un valor elevado que le permite dar ese espacio al América de dudar sobre concretar o no su fichaje de forma definitiva.

Los números de Raphael Veiga en el América

Desde su llegada al América para el Clausura 2026, Raphael Veiga acumula 35 partidos oficiales, cinco goles y ocho asistencias, además de sumar 2,176 minutos de juego. Estos registros contemplan sus participaciones en Liga MX, Leagues Cup y la Copa de Campeones de la Concacaf.

En lo que respecta al Apertura 2026, el mediocampista brasileño disputó nueve encuentros, ocho de ellos como titular, con un saldo de un gol en 589 minutos. Su única anotación llegó durante la goleada por 3-0 sobre Atlético de San Luis en la Jornada 4.

Su última aparición con la camiseta azulcrema fue ante Monterrey en la Jornada 11, previo a perderse los compromisos contra León y Atlas. Ahora, deberá enfocarse en su recuperación en Brasil mientras se define su futuro, ya que todavía no existe un plazo oficial para su regreso a las canchas.