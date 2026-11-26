Rayados de Monterrey todavía tiene la posibilidad de clasificar a las semifinales del Apertura 2026, pero para ello deberá vencer por cualquier resultado al Club América en el Estadio Banorte. Debido a la reglamentación de la Liga BBVA MX, el cuadro azulcrema corre con ventaja en caso de empate en el global por haber finalizado en mejor posición la fase regular. Sin embargo, no es la única desventaja que afrontará el equipo regio.

Resulta que Monterrey no tendrá disponible a Ricardo Chávez, futbolista que fue expulsado en el juego de ida ante las Águilas. Con esta sanción, el cuadro dirigido por Matías Almeyda se convirtió en el equipo con mayor cantidad de tarjetas rojas en el Apertura 2026 con siete recibidas. Esto obliga a ‘La Pandilla’ a medir sus decisiones dentro del campo de juego, ya que podría pasar factura en un juego tan decisivo como ante el América.

Todas las expulsiones que recibió Rayados de Monterrey en el Apertura 2026

De acuerdo con los registros de FotMob, cinco futbolistas de Rayados de Monterrey fueron expulsados en lo que va del Apertura 2026. Carlos Salcedo encabeza la lista con tres tarjetas rojas recibidas durante la fase regular, dos de ellas de manera directa y la restante por doble amonestación.

Estos son todos los jugadores del cuadro regiomontano que fueron expulsados en el presente torneo de la Liga BBVA MX:

Carlos Salcedo: 3 expulsiones.

Gerardo Arteaga: 1 expulsión.

Orbelín Pineda: 1 expulsión.

Stefan Medina: 1 expulsión.

Ricardo Chávez: 1 expulsión.

Con siete tarjetas rojas en 18 partidos disputados, el equipo de Matías Almeyda promedia una expulsión cada 2.57 encuentros en el Apertura 2026.

Miguel Borja en el partido de Rayados de Monterrey vs Club América (Foto: X / América)

¿Cuándo se juega el América vs Rayados por la vuelta de los cuartos de final?

El juego de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 entre Club América y Rayados de Monterrey se llevará a cabo este sábado 28 de noviembre a partir de las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte.

Cabe recordar que podrás disfrutar del encuentro EN VIVO y GRATIS a través de la señal de Azteca 7, el sitio web de TV Azteca Deportes y nuestra aplicación oficial.

Con el marcador global igualado sin goles, al cuadro dirigido por Guillermo Almada le bastará con un empate para ingresar a las semifinales de la Liga BBVA MX, mientras que los dirigidos por Matías Almeyda están obligados a conseguir el triunfo.